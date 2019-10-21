Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir

Ahmet Nur Çebi: Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir

1 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum.

Ahmet Nur Çebi: Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk'e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir" dedi.

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulübün 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk'e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir. Süreli olduğunu unutmayalım. Süreli olduğunu biz biliyoruz, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu benim 4'üncü mazbatam oldu ve Allah bana sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti, çok mutluyum. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın ömrünü de uzun etsin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Mazbata töreninden detaylar


Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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