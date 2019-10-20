Beşiktaş'ta 34. başkan olarak seçilen Ahmet Nur Çebi, "Artık seçim bitti. Rekabet yerine birlik beraberlik olma zamanı. Camiayı bizimle birlikte beraber yürümeye, akıl vermeye, destek vermeye davet ediyorum. Başkan olarak, büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla kucaklaştım" dedi.



Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, camiaya önemli açıklamalarda bulundu. Genel Kurula katılan üyelere teşekkür eden Çebi, "Hayırlısı olsun. Benim için çok gururlu bir görev. Zor günlerde de güzel günlerde de camiamla beraber olacağım. Başkan olarak, büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla kucaklaştım. Artık biz varız. Mücadele edeceğiz. El birliği ile devam edeceğiz. Bu güne kadar seçim rekabeti içindeydik. artık rekabet yerine birlik beraberlik zamanı. Artık seçim bitti rekabet yerine birlik beraberlik zamanı. Camiayı bizimle birlikte beraber yürümeye, akıl vermeye, destek vermeye davet ediyorum. Türk futbolu ve Beşiktaş adına hayırlı olsun" dedi.



Genel Kurula katılım için, "Çok çağrı yaptım. Eski kongrelere göre daha fazla katkı vardı. Çağrım yerini bulduğu için teşekkür ediyorum" diyen Çebi, son günlerde çok tartışılan blok oylar hakkında ise, "Blok oylar leke olarak konuşuluyordu. Bunun olmadığını gösteren Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Birileri bunlardan pay çıkarmak istedi ama bu olmadı. Beşiktaş camiası bunu değişti. Artık bir değişim zamanı. Birçok şeyi değiştireceğiz. Söz verdiklerimi yapacağım" yorumunu yaptı.



"Hocama güveniyorum"



Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya güvendiğini belirten Çebi, "Bir boşluk oldu takımda ama düzelecektir. Ben hocamızı başarılı görüyorum. Başaracağına da inancım var. Ocak ayına kadar tartışmasız zaten devam edeceğim hocamla. Hocamın o tarihe kadar başaracağına da şüphem yok. Bir sorun olursa zaten hocamız gereğini yapacak kalite ve değerinde. Türk futbolu için çok değerli Abdullah Hoca. Bizim için çok kıymetli Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır" ifadelerini kullandı.



Çebi, yarın kulüpteki ilk işinin ise mazbata almak olduğunu söyledi. - İSTANBUL