Ahmet Nur Çebi:  Çalmayacağız, çaldırmayacağız - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi:  Çalmayacağız, çaldırmayacağız

'Kimseye yalan söylemeyeceğim ama geçmişi de unutturmayacağım''Tek başına 3 milyar borcu ödeyeceğim diyen varsa gelsin''Havaalanında uçağa binip giderken başkanın haberi olmayan transferler var''Borçlar için 2+12 yıllık ödeme planı yapmaya çalışıyoruz''Bağış veren herkesin ismini...

Ahmet Nur Çebi:  Çalmayacağız, çaldırmayacağız, System.String[]

'Kimseye yalan söylemeyeceğim ama geçmişi de unutturmayacağım'

'Tek başına 3 milyar borcu ödeyeceğim diyen varsa gelsin'

'Havaalanında uçağa binip giderken başkanın haberi olmayan transferler var'

'Borçlar için 2+12 yıllık ödeme planı yapmaya çalışıyoruz'

'Bağış veren herkesin ismini stada yazacağız'

'Bizim mal mülk satma yetkimiz yok'

'Altyapı tesisiyle ilgili Ümraniye'de zor bir durum var'

'Sergen Yalçın isterse sportif direktör getirebiliriz'

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirmek ve yardım kampanyasıyla ilgili bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Yardım kampanyasının önemine dikkat çeken Başkan Ahmet Nur Çebi Çebi, toplanan paraların Beşiktaş'ın gelecek planları için kullanılacağının altını çizdi. Beşiktaş'ın mevcut borçlarının bir kişinin ödemesiyle kapanacak boyutlarda olmadığını söyleyen Çebi, "Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin sohbet toplantısında yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

'KİMSEYE YALAN SÖYLEMEYECEĞİM AMA GEÇMİŞİ DE UNUTTURMAYACAĞIM'

"Geçmişi konuşuyorum diye 'Enkaz edebiyatı yapıyor' diyorlar. Ben aslında bugünü konuşuyorum ama bugünün sebebi geçmiş. Bunu camianın bilmesi gerekiyor. Bir yalan, başka yalan doğuruyor ve koca camiaya yalan söyleyen insanlar oluyorsunuz. Ben kimseye yalan söylemeyeceğim, geçmişi de unutturmayacağım. Herkes pembe tablo istiyor. Pembe güzel ama hayallerle kalıyor. 'Enkaz edebiyatı yapma' diyenlere kızıyorum. Kamuoyuna doğru bilgi vermeyenlere kızıyorum. 'Sen de oradaydın' diyorlar. Evet oradaydım ama haberim yoktu. Bugün basketbol şubesinden sorumlu Umut Şenol, Emre Kocadağ'ın attığı imzayı bilir mi? Ama ben bilirim, çünkü ben başkanım. Ben yöneticiyken, stat inşaatında 3 tane ihale yaptık. 'Keşif yapılmadan ihale yapılamaz' dedim, ihale komisyonu başkanlığından alındım, Ümraniye'ye yollandım. Satın alma komisyonunda ben yoktum. İhalede hile hurda var mı bilmiyorum. Ben son 2-3 senede transferlerde de yoktum. Bunun da hesabını bana soruyorlar. Ama başkansanız her şeyin hesabını vereceksiniz. Tek başınıza imza atıyorsunuz. Ben bu durumu ortadan kaldırdım. Şimdi tek başına imza atmıyorum. Eski bir yöneticimizin 1 gün önce beyanatı var, ben bunu sorunca bu kez 'Haberim yoktu' diyor. Geçmişle ilgili hesap kitap yapılıyor, geri adım atmayacağız. Sürekli olarak 'Hesap sorsana; paralar nerede?' deniliyor. Artık bitsin bu söylemler. Beşiktaş'ta yeni bir vizyon istiyorum. Biz gidince gelen yönetim inceleme yapacak. Bunun teamül haline gelmesini istiyorum. Yapılacak incelemede varsa bir şey herkes hesap verecek. 'Geçmişi kapat' diyorlar ama bu geçmişin içinde ben de varım. Siz nasıl bunu istersiniz. Kendimle ilgili bir şey varsa, bunun da ortaya çıkması için inceleme yapılmasını istiyorum."

'TEK BAŞINA 3 MİLYAR BORCU ÖDEYECEĞİM DİYEN VARSA GELSİN'

"Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personel maaşını almamıştı. 'Paran yoktu niye geldin?' diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek? Bunları okuyunca üzülüyorum. Biz ne yaptık; şubat sonu, mart başına kadar bütün personelin maaşını ödedik. Ancak ödenmediği zaman haber oluyor, ödendiği zaman kimse konuşmuyor. Eski yöneticiler, medyadaki bazı isimlerle farklı ilişkiler içinde. Ben de Beşiktaş'a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor."

'HAVAALANINDA UÇAĞA BİNİP GİDERKEN BAŞKANIN HABERİ OLMAYAN TRANSFERLER VAR'

"2013'ün sonlarına doğru iyi gidiyorduk. Statla birlikte büyük bir heyecan geldi. Ancak 100 milyon dolarlık inşaat 168 milyon dolara bitti. Transferler, hoyratça harcanan paralar nedeniyle stadın borcu bir türlü kapatılamadı. Son 3 yılda malum transferler oldu. Havalimanında uçağa binip giderken, başkanın haberi bile olmayan transferler var. Geçtiğimiz temmuz ayında 16,5 milyon Euro bonservis verilen transferler var. Bunları alt alta koyunca borcun nereden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Stat pahalıya yapılmasaydı, borç 3'te 1 olurdu. Amatörlerde, gelir ve giderin denk bütçelerden uzak şekilde hareket edilmesi de yanlıştı. Düşünün bir aile babasısınız, eşinize ve çocuklarınıza her istediklerini alıp borç içinde olduğunuzu söylemiyorsunuz. ve daha sonra da evi satmak gibi bir durumun içinde kalıyorsunuz. 3 milyar borcun 450 milyon faizi var. Cumhurbaşkanının katkısıyla faizler düştü ancak bu henüz bize yansıtılmadı."

'BORÇLAR İÇİN 2+12 YILLIK ÖDEME PLANI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

"Borcun artmasında suistimal aramamalıyız ama bunu da göz ardı etmemeliyiz. Hata olabilir. Suistimal yoksa popülizm vardır. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor. Pandemi sonrasında dünya futbolunda yeni bir yapılanma olacak. 25-30 milyon Euro'luk futbol bütçesiyle bu borçlar ödenir. Giderlerin düşürüleceği 2 yıl yaşayacağız. Kontratlar var. Bu yükün düşmesi lazım. Bu süreci taraftarın desteğiyle atlatmak istiyoruz. Ancak öyle Beşiktaşlılar var ki, evinin kirasını getirmek istiyor. Ben o parayı istemiyorum. Kimsenin evindeki huzurunu bozmasını istemiyoruz. Borçları düzene sokmak için 2 yıla ihtiyacımız var. Bu 2 yıllık süreç sonunda borcu düzene sokacağız, giderlerimizi düşüreceğiz. Buraya kadar yükü camiayla paylaşacağız. Sonrasında denk bütçeli Beşiktaş kuracağız."

'ÇALMAYACAĞIZ, ÇALDIRMAYACAĞIZ'

"Çalmayacağız, çaldırmayacağız; yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Geldiğimizden bu yana yaptığımız çok iş var, çok hatayı düzelttik, şu anda bunların duyulmasını istemiyoruz. Bunları genel kurulda konuşacağım. Sergen gibi bir hoca getirdik, öze dönüş istiyoruz. Altyapının başına önemli bir hoca gelecek. Doğru mesajlar vereceğiz, 3-5 milyon Euro ödenen futbolcuyla uçakta poz vermeyeceğiz. Popülist politikalar artık yok. Ben kimseye 'Şampiyon olacağız' demiyorum, en düşük bütçeyle her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyorum. Bunun da bütçesi, şu andaki bütçenin yarısı kadar."

'BAĞIŞ VEREN HERKESİN İSMİNİ STADA YAZACAĞIZ'

"Beşiktaş zor durumda. Giderler düşürülüp, gelirler artırılacak. Camianın desteğine ihtiyacımız var. Denk bütçeli bir yapı olacak. Bu kampanyaya bağış veren herkesin ismini stattaki duvara yazacağız. Bundan sonra bankalara, UEFA'ya yalvaran, borçsuzluk kağıdı için futbolcunun kapısına giden bir sistem olmayacak. Gelen paralar tamamen ödemelere kullanılacak. Bu ödemeleri Beşiktaş'ın geleceğini kurmak için yapacağız. Bu kulüpte bir futbolcunun, yüzde 20 menajerlik ücretiyle oynadığını öğrendik. Şu anda 60 milyon Euro bütçesi olan takımı 30 milyon Euro'ya çekeceğiz."

'BİZİM MAL MÜLK SATMA YETKİMİZ YOK'

"Bizim yönetim olarak mal mülk satma yetkimiz yok. Tercihimiz ve planımız da, iş o noktaya gelmeden yeni bir yapılandırmayla borcu 12 yılda ödemek. Zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Mal mülk satmayı düşünmüyoruz, inşallah da satmayız. Ancak şartlar ne getirir bakmak lazım. Şimdi 200 milyon Dolar eden bir yere sahipken, 300 milyon Dolar faiz ödemek de mantıksız. Genel kurulda bize bunun hesabını sorup 'Neden böyle bir imkan varken satmadınız?' derlerse, bunun da cevabını veremeyiz. 1 milyar 600 milyon TL'lik borç var. Yeniden yapılandırma yaptığımızda bunun yüzde 10'u kadar bile kredi almayacağız. Geçmişi bu parayla çözmek istiyoruz. Bağış kampanyasından gelecek olan para geleceğe ait."

'KALAN HAFTALARDA GENÇLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ'

"Altyapıya önem veriyoruz, kalan 7 maçı da bu doğrultuda oynayacağız. Kafamızda bazı oyuncularımız var. Ersin ve Rıdvan maçta oynadı. Kalan haftalarda gençlere ağırlık vereceğiz, hoca da zaten bunu istiyor. Adidas'la problemlerimiz var. Onlar bizi biz de onları üzüyoruz. Ticarette böyle şeyler olur. Önümüzdeki sezon onlarla devam edip etmeyeceğimiz ileride belli olacak. Bazı futbolcular da önümüzdeki sezon gidebilir, indirim yapabilir. Tabii ki 'Hayır indirim yapmıyorum' diyen de olacaktır, 'Beni gönderin, başka takımda devam etmek istiyorum' diyen de. Bunların hepsini yaşayacağız."

'ALTYAPI TESİSİYLE İLGİLİ ÜMRANİYE'DE ZOR BİR DURUM VAR'

"Altyapı tesisiyle ilgili Ümraniye'de zor bir durum var. 'Orman Bakanlığı'yla olan davayı kazandık' demişlerdi ancak göreve gelince Danıştay'da davayı kaybettiğimizi öğrendik. Bu konuyu çözmek için gerekli her şeyi yapacağız. Sorunu çözdükten sonra da altyapı tesisini kuracağız. Bu da planlarımız arasında."

'SERGEN YALÇIN İSTERSE SPORTİF DİREKTÖR GETİREBİLİRİZ'

"Sportif direktör düşünülebilir ancak burada önemli olan Sergen hocanın isteyip istememesi. Eğer isterse, birini göreve getiririz. Ancak istememesi durumunda da kendisini huzursuz etmemek için sportif direktör almayız. Sorumluluk tamamen Sergen hocada. Abdullah Avcı'yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabiliriz. Henüz kampanyanın başındayız. Ama ilerleyen günlerde kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur."


Ahmet Nur Çebi, Ümraniye, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi:  Çalmayacağız, çaldırmayacağız - Son Dakika Spor
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