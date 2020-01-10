Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'la ilgilendik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş çok önemli bir kurum, 116 yıllık tarihi olan bir kulüp. Ayakta kalması, sağlıklı devam etmesi çok önemli. İbra konusuna gelince, bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden şirketin, bir sonraki sene 7 milyon TL zarar edince ibra edilmemesi gerektiğini zaten biz biliyoruz. Bir yeri yönetirken, basiretli olmalısınız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ortağı olan Beşiktaş A.Ş.'nin incelenmesine yönelik oy birliği ile karar alındı. Ayrıca yine oy birliği ile ibra edilmeme kararı alındı. Biz bir camiayı, onların talepleri doğrultusunda yönetiyoruz. İbra edilmeme konusunda baskı ve talep olduğunu belirtmek istiyorum."

"FİKRET ORMAN ÇIKIP AÇIKLAMALI"

"İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük. Tamamen Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları başkan Fikret Orman atmış. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."

"KENDİMİZİ FEDA ETMEYE GELDİK"

Kuvvet ayrılığı ile konuyu yönetmek faydalıdır. Muhalefet olmalı, direnç gösteren kişiler olmalı. Ben hem Beşiktaş Kulübü'nün başında olacağım hem de Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin başında olacağım ve kendim çalıp, kendim oynayacağım. Bu bana doğru gelmiyor. Ben de hesap vermeliyim. Futbol A.Ş'deki üç arkadaşım zaten beraber çalıştığımız arkadaşlar. Biz koltuk sevdası için gelmedik, yanlış yapmaların önüne geçmek için bunu yaptık. Beşiktaş'ın başkanıyım ve tüm borçlardan sorumluyum. Futbol A.Ş.'den olmamam, sorumluluk almamam anlamına gelmez. Biz kendimizi feda etmeye geldik, taşın altına elimizi sokmaya geldik. Sabır istiyoruz, sabrı gösterildiği takdirde çok güzel bir Beşiktaş'ı ortaya çıkaracağız.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

"Fikret Orman'a dava açılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Dava açılırsa nasıl bir sonuç çıkar bilemem, buna mahkeme karar verir. Her Beşiktaşlının dava açma hakkı vardır. Hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TAHKİM'E GİDECEĞİZ"

Transfer harcamalarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Ahmet Nur Çebi "Transfer limiti itirazımız için Tahkim Kurulu itiraz hakkımız elimizden alınmamalı. TFF Yönetim Kurulu'nun bize vereceği cevaba göre Tahkim'e gideceğiz." yanıtını verdi.

"Sezon sonuna kadar maaşları ödeyebilecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmadı. Zaten FFP kuralları gereği bunları yapmalıyız. Bunları çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar çözülmemesi, çözülmeyeceği anlamına gelmez." açıklamasını yaptı.

"İKİ TRANSFER YAPMIŞ OLACAKTIK"

"TFF'nin limitleri aşan takımlara vereceği cezaları herkes biliyor. Bunlar ağır cezalar ve Beşiktaş'ı böyle bir kumar içerisine sokmam. Limitleri aşarsak, puan silme ve diğer cezaları, Beşiktaş'a yakıştıramam. Diğer kulüpler ne yapar ya da ne yapıyor bilemem, her koyun kendi bacağından asılır. Biz, TFF'ye diyoruz ki o tarihte faizler %20 iken, şimdi %13 ve aradaki bu farkı kullanmak istediğimizi belirtiyoruz. Faiz indirimi göz ardı edilmemeli. Kulüpler kötü durumda, limitler olmalı ve TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum. %15 faizlerin düşmesinden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Tahkim'e gittik, Tahkim değerlendiriyor. 31'inde transfer bitecek, bize cevap için tarih bile bildirmediler. 350 milyon TL borç yazılmasaydı, biz şu an 2 transfer yapmıştık. Izdırap çekiyoruz ve bunun için bile gerekli kişilerin gelip, hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum."

CENK TOSUN İTİRAFI

"Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Kulübe ciddi rakamlar da kazandırmıştır. Onun satışında da ben vardım ve satışını planladım. TFF ağır hareket ediyor, belki haklı gerekçeleri vardır ama TFF'den cevap alamadan Cenk Tosun'a cevap veremedik. Onunla görüşmeden bir yerle anlaşırsa çok üzülürüz ama durum bu"

"HOCA TRANSFER İSTİYOR AMA DURUMU DA BİLİYOR"

"Abdullah Hoca ile birebir transfer konuşması yaptık. Bir iki bölgeye transfer ihtiyacı olduğunu söyledi. Limit sorunu nedeniyle durumu anlayışla karşıladığını söyledi. Faizlerden doğan %15 hakkımızı kullanırsak, bir iki transfer için hazırız. Ayrıca gidecek futbolcumuzu yok. Talep de yok, olsa değerlendiririz belki ama gündemde ayrılık yok"

"ONAY GELİRSE 25-30 MİLYON TL HARCAYABİLİRİZ"

"Eğer TFF, faiz indiriminde doğan %15 hakkı kullanmamıza onay verirse, 25-30 milyon TL transfer harcaması yapabiliriz. Bu da 6 ay için iyi bir rakam. İki transferimizi gerçekleştiririz. 15'inde TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısı var, bir karar vereceklerini düşünüyorum. Eğer 31'indecevap verirlerse, diğerlerine siz yürüyün deyip, bize barikat çekmektir bu. Eğer bunu yaparlarsa art niyet ararım."

FİKRET ORMAN İÇİN "AYIP ETTİLER" CEVABI

Fikret Orman'ın "Ağabey dediğim insanın bunu yapmasına çok kırıldım" diyerek ibra edilmemesine gösterdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi "Fikret Orman ağabey dediği için teşekkür ederim. Ancak bu şahsi konu değil. Kendisinden de rica ediyorum, bu işi şahsileştirmeye gerek yok, Beşiktaş'ı konuşalım. Ağabey, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi bir kenara bırakalım. Bana neden ağabey dedi, Beşiktaşlı olduğum için mi, Ahmet Nur Çebi olduğum için mi bilmiyorum. Bu işi şahsileştirmeyelim." dedi.

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