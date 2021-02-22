Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'ın Türkiye şampiyonu atleti Meryem Erdoğan'a tebrik
22.02.2021 15:33
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün atletizm takımı sporcusu Meryem Erdoğan'ı kazandığı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün atletizm takımı sporcusu Meryem Erdoğan'ı kazandığı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki odasında Meryem Erdoğan'la bir araya geldi.
Çebi, Trabzon'da gerçekleştirilen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikten dolayı tebrik ettiği siyah-beyazlı atlete başarılarının devamını diledi.
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