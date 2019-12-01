Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına çağrı!
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına çağrı! - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına çağrı!

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın beklentilerini bildiklerini ve tüm çalışmaları bu doğrultuda titizlikle yaptıklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına çağrı!, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın beklentilerini bildiklerini ve tüm çalışmaları bu doğrultuda titizlikle yaptıklarını belirtti.


Çebi, Beşiktaş dergisinin aralık sayısında yer alan yazısında taraftarlara seslenerek, "Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.


Yönetim olarak iki aylık süreci geride bırakmak üzere olduklarını kaydeden Çebi, "İki ay bu uzun yolda kısa bir süre gibi görünse de ben ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarım her bir anımızı Beşiktaş'ımızın mevcut sorunlarının çözümü ile ilgili olmak üzere dolu dolu geçirdik. Taraftarlarımızın başlattığı ve birlik, beraberliğe duyduğumuz ihtiyacın bir göstergesi niteliğindeki #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Kampanya boyunca desteğini esirgemeyen taraftarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İki katına çıkan satışlarımız, adına yakışır şekilde omuz omuza yürüyeceğimiz uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi." değerlendirmesinde bulundu.


Beşiktaş'ı daha iyi günlere taşımayı hedefledikleri bu süreçte yönetim kurulunda yer alan ekip arkadaşlarının görev ve sorumluluklarını belirlediklerini hatırlatan Çebi, şu görüşlere yer verdi:


"Her biri kendi alanında başarılı ekip arkadaşlarımın görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine ve Beşiktaş'ı bir adım daha yukarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğine inancım tamdır. 2019 yılını olumlu gelişmelerin devamını sağlayarak tamamlamayı, 2020 yılında ise bu başarının her alanda artarak devam etmesini ve daha güçlü Beşiktaş'a kavuşmayı temenni ederim."

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:12 
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