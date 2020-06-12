Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor programında Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.



'GÖKHAN VE CANER İLE GÖRÜŞTÜK'



Kontratları sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında konuşan Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile görüştük; 'Düşünün, taşının, ekonominin durumu da ortada' dedik" dedi.



Atiba'nın durumunu da değerlendiren başkan Çebi, "Atiba'nın kalmasını istiyoruz. Hoca da kalmasını istiyor. Kendi de kalmak istiyor. Bana, Atiba her sene devam edecekmiş gibi geliyor." sözleriyle Beşiktaşlılara Atiba konusunda müjde verdi" ifadelerini kullandı.



QUARESMA AÇIKLAMASI



Ahmet Nur Çebi, Ricardo Quaresma hakkında ise "Beşiktaş için Quresma defteri kapandı, artık önümüze bakıyoruz. Quaresma, Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdi ama şu anda Kasımpaşa'da forma giyiyor ve Beşiktaş'ta yeniden oynaması gibi bir gündemimiz söz konusu değil" şeklinde konuştu



