Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz isyanı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sözleşme görüşmesinden sonuç almayan ve buna tepki olarak Instagram'daki siyah beyazlı fotoğrafının yerine milli takım formalı görüntüsünü koyan Dorukhan Toköz hakkında konuştu.



FİKRET ORMAN SÖZ VERMİŞ



Ajansspor'a açıklamalar yapan Çebi, "Dorukhan'a bizden önceki yönetim (Fikret Orman) sözleşme uzatma sözü vermiş. Yıllık 1.8 milyon Euro istemiş, eski yönetim de 1.5 milyon Euro önerip, 'Ocak 2020'de mukavele yenileriz' demiş. Burada ilginç olan nokta şu: Sözleşmesi devam ederken yeni sözleşme sözü veriliyor ve alacağı yeni para da Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak! Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin Euro'ya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim!" şeklinde konuştu.



NEDEN ÜÇ KAYI ÜCRET ÖDEYEYİM!



Dorukhan Toköz'ün geçen yıldan bu yana sakat olduğunu ve sahalara nasıl döneceğinin de henüz belli olmadığını hatırlatan Çebi, "Kendisine şunu söylemelerini istedim: 'Önce sahalara bir dönsün, nasıl bir performans ortaya koyacak bir görelim." Uzun bir sakatlık geçiren ve mukavelesi 2021 Mayıs sonunda bitecek bir oyuncuya ben neden mevcut sözleşmesinin üç katı ücret ödeyeyim. Hele ki koronavirüsten sonra" dedi.



Çebi sözlerini, "Kulüplerin de bizim de şartlarımız belli. Geçmişte bol keseden ücretler verilip, uzun uzun kontratlar yapılmış. Dorukhan'a sahalara sağlıklı dönüp iyi performans ortaya koyarsa yıllık 800 bin Euro önerilmesini ve sözleşmenin de 5 yıllık olmasını istedim" ifadeleriyle sürdürdü.



Çebi, kulübün koşullarını beğenmediği için oyuncunun kamuoyuna yansıyan tepkileri verdiğini de kaydederek, "Geleceğe dair planlama yaparken Euro 2020 de hesaplanmış. Orada iyi bir performans ortaya konulması halinde yurt dışına transfer söz konusu olabilirdi. Fakat, koronavirüs tüm dünya futbolunu alt üst etti. Artık dünkü planlarla yarına yürümek mümkün değil. Herkes şapkasını önüne koyacak" dedi.



