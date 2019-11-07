Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de yer aldı.

Çebi, ziyaretinin sonunda Ekrem İmamoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Nur Çebi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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