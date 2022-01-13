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Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1) - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1)

13.01.2022 14:52

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakem performanslarına yönelik sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakem performanslarına yönelik sert ifadeler kullandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Çebi, "Geçenlerde yaptığım açıklamalardan dolayı ceza aldım. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu bulmakta zorlanıyorum. Ceza almak hoş bir şey değil ancak ceza yöntemiyle bizler susturuluyorsak, başarısız olan, işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerekiyor." dedi.

Ceza alması gereken hakemlerin, yeniden maç verilerek aksine mükafatlandırıldığını ileri süren Çebi, "Bu iş böyle olmaz. Ceza alması gereken hakemi ertesi maçta onurlandırıyorsanız, bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir işe yaramaz. Azıcık, ucundan laf olsun diye ceza verirseniz, kötü olmaya devam eder. TFF yönetiminin, Nihat (Özdemir) ve Servet (Yardımcı) beylerin son derece iyi niyetli olduğunu, sıkıntılı bir süreci toparlamaya çalıştıklarını biliyorum. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğum dönemde yapılan çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki seneden sonra hakemlik konusunda Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok ama 'Geleceği kurtarmak için bugünü yakıyoruz' anlayışında olunmaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"VAR hakemi hata yapamaz"

Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının da yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuğunu aktaran Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes hakemlerden şikayetçiyken, bu işten kim menfaat sağlıyor. Menfaat sağladığı iddia edilen birileri varsa, çıkıp böyle bir şeyi reddetmesi gerekir. Türk futbolu için hakemlerin önemini biliyoruz. Adaletin dağıtıldığı yer sahada hakem uygulamalarıdır. Hakemlerin insani olarak bazı hataları yapmaması için, VAR hakemliği kuruldu. VAR hakeminin 'Onu görmedim, bunu görmedim...' deme hakkı yok. VAR hakemi hata yapamaz. Yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin orta hakem olmaması gerektiğini defalarca söyledim. 'Gençlere düdük verilsin." dedik. Bazı maçlarda hakemlere baskı oluyor, 'Derbilere yabancı hakem verilsin.' dedik. Bunları dedik diye bazı arkadaşlar Beşiktaş'a zarar mı vermeye çalışıyor? TFF'yi uyarıyorum. Bazı arkadaşların yürüyen düzene isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar ve engel olacaklar. Cezası yöneticilikten men edilmek bile olsa artık beni susturamayacaklarını, birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Federasyonla ve ilgili kurumlarla görüşerek Beşiktaş'ın hakkını savunduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bağırarak çağırarak bu işin halledildiğini görmedim. Bu işin çözümü basının önünde şov yapmak olmamalı. Ben bundan imtina ediyorum. Ben gerekeni arka tarafta fazlasıyla yapıyorum. Buradan çıktıktan sonra Nihat Özdemir ve MHK'ye gideceğim. Beşiktaş'a verilen zararı dosyaladım, önlerine koyacağım. Televizyonlara çıkarak şov yapmanın Beşiktaş'a zarar vereceğini düşünüyorum. Camianın müsterih olmasını istiyorum. Bazı kişilerin, bazı projelerin yürümemesini istediklerini yetkililere göstereceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş hakkını aramaya devam edecektir. Düzendeki hataları düzelterek yola devam etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Mali genel kurulda açıklanan ve KPMG firması tarafından hazırlanan raporun Beşiktaş için bir milat olduğunu kaydeden Çebi, şunları söyledi:

"Geçen hafta yapmış olduğumuz genel kurula katılanlara teşekkür ediyorum. İki mali genel kurul yapıldı. İkisinde de Beşiktaş'ın şeffaf olmasına hassasiyet gösterdik. Her şeyin ortaya konduğu bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, KPMG raporunun açıklanmasıyla bir milat olmuştur. Bu kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Seçim taahhüdümüz olmuştur. Camiamızın ısrarla iki yıldır talep ettiği bir rapor, mali genel kurulda üyelerimize arz edilmiştir. Sonucu ne olursa olsun sonuna kadar gideceğimizi, adalete güvendiğimizi, kurumların gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını ve bunun takipçisi olacağımızı arz etmek istiyorum. Bundan Beşiktaş'ın geleceği fayda sağlayacaktır."

"3 kupa tarihimizde bir ilk"

Başkan Ahmet Nur Çebi, pandemi şartları ve taraftarlarından uzak kalmalarına rağmen geride kalan sezonun 3 kupasını da kendilerinin kazandığını hatırlattı.

"Bu 3 kupa tarihimizde bir ilktir." diyen Çebi, "Bunu yaşayan başkan, yönetim kurulu ve futbolcular olarak gururluyuz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Benim için bir gurur kaynağı olduğunu, ailemle bu gururu ölene kadar yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi, ekip olarak başardık. İnsanlar bunu birkaç kişiye mal etmeye çalışsa da başkan, yönetici, futbolcu, ve teknik heyet mensuplarının alın teri olduğunu söylemek istiyorum. Kadınlarımızın da aldığı kupayı düşünürsek, 4 kupa müzede. Beşiktaş'ın zor durumu ortadaydı. 'Yapamazlar.' denilen bir ortamda kazanılan kupalar tarihte yerini almıştır. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Başarıları birine mal etmek gibi fuzuli davranışlarla kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Çebi ayrıca, mayıs ayındaki kongreye gireceği yönetim listesinde bazı isimleri değiştireceğini aktardı.

Kadro dışı kalan oyuncularla yapılan sözleşmelerin yanlış olduğunu vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Bu kişiler, 'Git.' diyoruz gitmiyor, 'Oyna.' diyoruz oynamıyor. Yüksek maaşlı ve uzun süre kontratlı oyuncular, ne kadar hatalı transferler yapıldığını yeteri kadar göstermektedir. Gönderemediklerimizi biz getirmedik. Uçağa binip fotoğraf çektirenler bunun cevabını verecek. Kötü transferlerin bedelini ağır ödersiniz. Bir anlık hatayla 5 yıl acı çekersiniz." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1)
Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1)
Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1)
Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri (1) - Son Dakika
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