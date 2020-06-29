Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının önemine vurgu yaparak, "Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının önemine vurgu yaparak, "Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum. Beşiktaş'ı bırakmayalım. Güçlü bir şekilde 'Bırakmam Seni' diyelim" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Başkan Çebi'nin yazısı şöyle:

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"Değerli Beşiktaşlılar,

Kulübümüz adına çok önemli bir aya giriş yapmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimizde doğmuş ve doğacak gelirlerimizin temlik altında olması nakit akışımızı sıfıra indirmiş ve giderlerimizi karşılamayı güç bir konuma getirmişti. Bu olumsuzluklara Kovid-19 salgınının da eklenmesi tüm dünya ekonomisini olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Deyim yerindeyse şartlar, futbol camiasını akıntıya kürek çekme noktasına getirdi. Yayın gelirlerimiz ve bilet satışlarımız durdu. Giderlerimiz arttı. Camiamızın her ferdine bunları anlatmayı görev bildik, aynı çatı altında yaşayan bir aile olduğumuzu anlattık.

Tüm bu gelişmeler ışığında haziran ayında kulübümüzün geleceği için dönüm noktası olacak olan bir bağış kampanyası başlattık. Bu kampanya yalnızca maddi değil, manevi değerlerimiz için de oldukça mühim. Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen 'Bırakmam Seni' tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakarlığına talibiz. Kuşkusuz, tüm bu çabalarımız önümüzdeki senelerde semeresini verecektir.

Zaman, özümüze dönme zamanı... Sporcularının fedakarlıklarıyla, taraftarının desteğiyle ve bizlerin yoğun mesaileriyle bu çetrefilli sürecin de altından kalkacağız. Hepinizin malumudur ki Beşiktaş 'Kolej Takımı'nın, kendi çocuklarının takımıdır. Öz kaynakla, kendi imkanlarımızla şampiyon olmak bizim için çok daha kıymetlidir. Bu sebeple, kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz.

Beşiktaş, her zaman olduğu gibi bu zorlukların da altından kalkacak ve müreffeh vakitlerine geri dönecektir. Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum. Beşiktaş'ı bırakmayalım. Güçlü bir şekilde 'Bırakmam Seni' diyelim.

Sevgi ve saygılarımla."


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika Spor
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