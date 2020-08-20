Ahmet Nur Çebi'den Mensah ve Koita açıklaması

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...

" Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.

Berna Gözbaşı ile Mensah konusunda daha evvel görüşmüştük. 'Anlaşamazsak sizinle görüşürüz' demişti. Sözünün eri bir Anadolu kadını gibi davrandı. Anadolu'da bir söz vardır, 'Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır' diye. Sosyal medyada tacize uğramasını doğru bulmuyorum. Bu transfer bir yönetici başarısıdır.

"GALATASARAY TARAFTARI KENDİ YÖNETİCİLERİNE YOĞUNLAŞSIN"

Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değil kendi yöneticileridir. Galatasaray taraftarından bir istekte bulunmak benim haddim değil ama bir abileri olarak böyle asil bir hanımefendi ve kızına karşı saygılı ve ölçülü davranmalarını isterim.

"KOITA İÇİN TEKNİK HEYETİMİZLE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEĞİZ"

Transfer hakkında çok konuşmuyorum. Koita ismi geçiyor. Sayın Turgay Ciner önemli biridir ve Divan Kurulu üyemizdir. Kasımpaşa Kulübü'nün sahibidir. Talebimizin olup olmayacağına teknik heyetimizle görüşüp karar vereceğiz. Onun da bu konuda sıkıntıya girmesini istemiyorum.

"CESARETİMİZ SINANMASIN"

Yunanistan ile aramızda sorun olduğu ifade ediliyor. Biz futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz Beşiktaş Kulübü'yüz. Spor için kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyiz ama cesaretimiz de sınanmasın. Biz nerede olursa olsun gidip topumuzu oynarız."