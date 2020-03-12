Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama! - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama!

6 saat önce

Başakşehir-Kopenhag maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yerini alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama!, System.String[]

Başakşehir- Kopenhag maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yerini alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.


Ahmet Nur Çebi sözlerine "Sayın Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik adına bu akşam maçı birlikte izlememiz için bizi davet ettiler. Başakşehir'in Avrupa'da topladığı puanlar ülke puanına ciddi katkı veriyor. Umarım bu akşam iyi bir netice alırlar." şeklinde başladı.


"Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağı konusunda ne söylersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir almıştır, seyircisiz oynanacaksa, biz uymakla mükellefiz. Muhakkak düşünerek böyle bir karar veriyorlar, karşı gelmemiz olmaz." ifadelerini kullandı.


Ahmet Nur Çebi, Başakşehir, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Crivelli oyuna devam edemedi VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması

Son Dakika Haberleri
04:11 Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da...
02:38 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
02:20 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bazı spor müsabakaları yapılmayacak
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 04:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]