Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret
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Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:11 Kaynak: AA
Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
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