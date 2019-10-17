Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

1 saat önce

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:11 Kaynak: AA
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