Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde de alışkanlığını bozmadı ve takımı ziyaret etti. Bugün yapılan antrenman öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur Çebi, daha sonra Emre Kocadağ ile birlikte antrenmanı takip etti. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor
Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 02:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]