Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.


Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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