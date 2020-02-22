Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL