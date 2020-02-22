Son Dakika › Spor › Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika Spor
Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti
6 saat önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor öncesinde tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL
Son Dakika Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı