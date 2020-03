Ahmet Nur Çebi'den yarınki maç için tüm kadınlara davet

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanacak karşılaşma için tüm kadınları Vodafone Park'a davet etti.

Beşiktaş'ın futbolda 'Ben varım' diyen kadınlara destek veren Vodafone ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde, Vodafone Park yarın özel bir maça ev sahipliği yapacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de oynanacak Vodafone Kupası maçında İspanya'dan Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Biletleri stat gişelerinden temin edilebilen maça girişler ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.

Maçın tanıtım toplantısı; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Meltem Bakiler Şahin, kadın futbol takımı teknik ekibi ve sporcuların katılımıyla Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN MAÇA DAVET

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Beşiktaş, Türk sporunun mihenk taşı, kurulduğu günden bu yana sadece erkeklerin değil kadınların da spor yapma olanağı bulduğu bir kulüp. 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'yi temsilen kadın sporcu gönderen ilk kulüp. Beşiktaş'ta yetişen Halet Çambel ve Suat Fetgeri milli forma ile olimpiyat oyunlarına katılan 'ilk Türk kadın sporcular' olarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdılar. İlerleyen yıllarda da kadınlarımız hentboldan voleybola, basketboldan futbola her branşta Beşiktaş çatısı altında spor yapma imkanı yakaladı. Beşiktaş olarak en büyük kazancımız budur ve bundan da gurur duyuyoruz. Biz sporun cinsiyeti olmadığına inanıyoruz; yeteneği ve azmi olan herkes Beşiktaş çatısı altında her spor dalında temsil edilebilir. 80 yıl önce Türkiye'den olimpiyatlara ilk defa kadın sporcu gönderen bir kulübün temsilcileri olarak, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da eşitlikten yana olduğumuzun altını çizmek isterim. Vodafone ile kadın futbolunda yakaladığımız başarılı çizgiyi devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

Taraftarları yarınki maça davet eden Başkan Çebi, "Sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda başarılı sporcular yetiştiren bir camianın oluşması hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacak. Türk spor camiasının ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaşımız, bu dönüşümde üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır. Vodafone ile Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen bu etkinlik, futbolun sadece erkek egemenliğinde olmadığını, kadınların da yeteneklerini sergileyebileceğini gösteriyor. Dört Büyük kulüp arasında kadın futbol branşında takımı olan ve bu branşa destek veren tek kulübüz. Kadınlarımızın futbolun içinde olmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda kadın futbolunun gelişmesine destek olan sponsorumuz Vodafone'a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınlar için sahaya çıkıp mücadele edecek kadın futbolcularımıza başarılar diliyor, bütün taraftarlarımızı ve camiamızı Atlético de Madrid ile yapacağımız bu heyecanlı müsabakayı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

"FUTBOLDA 'BEN VARIM' DİYEN KADINLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise cinsiyet eşitliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Beşiktaş ile bu kez kadın futbolu için güçlerini birleştirdiklerini anlatan Deegan, "Amaç odaklı bir şirketiz. Teknolojiyi insanların hayatını iyileştirmek için kullanmak istiyoruz. Herkesi kapsayan bir dijital toplum hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Futbol erkek işidir demek, yanlış. Kadınlar da en az erkekler kadar iyi futbol oynayabilir. Vodafone Kupası'nda bunu hep birlikte göreceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Başkan'a ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz. Futbolda 'Ben varım' diyen kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"CİNSİYET AYRIMCILIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Hem sporu hem de sosyal sorumluluğu içinde barındıran bir projeye imza atıyoruz. Bugüne kadar kadınların güçlenmesine yönelik birçok projeye imza attık. 'Futbolda ben varım' diyen tüm kadınları destekliyoruz. Cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek istiyoruz. İnanıyoruz ki yarın Vodafone Park tamamen dolacak. Maça gelecek her bir sporsever için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destekte bulunacağız. Türkiye'de kadın futbolunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Vodafone Kupası'nın bu konuda önemli bir farkındalık sağlayacağını düşünüyoruz."

"CİNSİYETÇİ ÖNYARGILARI KIRMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Esra Erol da cinsiyetçi önyargıları kırmak gerektiğini dile getirdi. Esra Erol, "Cinsiyetçi önyargıları kırmak gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbolu Takımı olarak, sosyal bir misyon da üstlendik. Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Sponsorumuz Vodafone'a çok teşekkür ediyoruz. Vodafone'un futbolda 'Ben varım' diyen kadın oyuncuları desteklemesi çok değerli. Atlético de Madrid ile maç yapacak olmanın heyecanı içindeyiz. Kendimize güveniyoruz. Bu maçın bizi en çok motive eden yanı, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir maç olması. Bu maçı sadece kadın futbolcular için değil, dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız" dedi.

