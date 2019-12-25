Ahmet Nur Çebi'den yorum yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi'den yorum yok - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'den yorum yok

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Ahmet Nur Çebi'den yorum yok, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide düdük çalan Cüneyt Çakır ve VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı. Kulüpler Birliği'nde bugünün gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ardından hakem kararlarına tepki göstermiş ve bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Çebi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Beşiktaş Kulübü de dün TFF'ye başvurarak, VAR hakemi Mete Kalkavan ile maçın hakemi Cüneyt Çakır arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Ahmet Nur Çebi, Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü
Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi'den yorum yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]