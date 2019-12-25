Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

-Aracına binmesi


Ahmet Nur Çebi, Mete Kalkavan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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