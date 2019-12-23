Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi: 'Dün akşamı asla unutmayacağız!' - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!"

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü.

Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Dün akşamı asla unutmayacağız!. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik. VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? "

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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