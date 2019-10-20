Ahmet Nur Çebi farkı açtı

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandık sonuçları açıklanırken, Ahmet Nur Çebi farkı daha da açtı. Çebi, en yakın rakibi Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor.



Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandığın sayımı tamamlandı. Açılan 8 sandıkta da Ahmet Nur Çebi, rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. İlk 8 sandıkta sayılan 3249 oyun 1797'sini almayı başarın Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı. 10 oy ise geçersiz ya da boş çıktı. İlk 8 sandığın sonuçları şu şekilde:



1. sandık



Ahmet Nur Çebi: 211



Serdal Adalı: 176



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz: 0



Boş: 0



2. sandık



Ahmet Nur Çebi: 260



Serdal Adalı: 170



Hürser Tekinoktay: 22



Geçersiz: 3



Boş: 0



3. sandık



Ahmet Nur Çebi: 250



Serdal Adalı: 153



Hürser Tekinoktay: 25



Geçersiz: 1



Boş: 0



4. sandık



Ahmet Nur Çebi: 231



Serdal Adalı: 142



Hürser Tekinoktay: 23



Geçersiz: 3



Boş: 0



5. sandık



Ahmet Nur Çebi: 217



Serdal Adalı: 140



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 1



Boş: 1



6. sandık



Ahmet Nur Çebi: 192



Serdal Adalı: 184



Hürser Tekinoktay: 26



Geçersiz: 1



Boş: 0



7. sandık



Ahmet Nur Çebi: 233



Serdal Adalı: 157



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 0



Boş: 0



8. sandık



Ahmet Nur Çebi: 203



Serdal Adalı: 145



Hürser Tekinoktay: 24



Geçersiz: 0



Boş: 0 - İSTANBUL