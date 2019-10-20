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Ahmet Nur Çebi farkı açtı

24 dakika önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandık sonuçları açıklanırken, Ahmet Nur Çebi farkı daha da açtı.

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Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandık sonuçları açıklanırken, Ahmet Nur Çebi farkı daha da açtı. Çebi, en yakın rakibi Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor.


Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandığın sayımı tamamlandı. Açılan 8 sandıkta da Ahmet Nur Çebi, rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. İlk 8 sandıkta sayılan 3249 oyun 1797'sini almayı başarın Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı. 10 oy ise geçersiz ya da boş çıktı. İlk 8 sandığın sonuçları şu şekilde:


1. sandık


Ahmet Nur Çebi: 211


Serdal Adalı: 176


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz: 0


Boş: 0


2. sandık


Ahmet Nur Çebi: 260


Serdal Adalı: 170


Hürser Tekinoktay: 22


Geçersiz: 3


Boş: 0


3. sandık


Ahmet Nur Çebi: 250


Serdal Adalı: 153


Hürser Tekinoktay: 25


Geçersiz: 1


Boş: 0


4. sandık


Ahmet Nur Çebi: 231


Serdal Adalı: 142


Hürser Tekinoktay: 23


Geçersiz: 3


Boş: 0


5. sandık


Ahmet Nur Çebi: 217


Serdal Adalı: 140


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 1


Boş: 1


6. sandık


Ahmet Nur Çebi: 192


Serdal Adalı: 184


Hürser Tekinoktay: 26


Geçersiz: 1


Boş: 0


7. sandık


Ahmet Nur Çebi: 233


Serdal Adalı: 157


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 0


Boş: 0


8. sandık


Ahmet Nur Çebi: 203


Serdal Adalı: 145


Hürser Tekinoktay: 24


Geçersiz: 0


Boş: 0 - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:02 Kaynak: İHA
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