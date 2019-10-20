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Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi farkı açtı

Ahmet Nur Çebi farkı açtı

15 dakika önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandık sonuçları açıklanırken, Ahmet Nur Çebi farkı daha da açtı.

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Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandık sonuçları açıklanırken, Ahmet Nur Çebi farkı daha da açtı. Çebi, en yakın rakibi Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 8 sandığın sayımı tamamlandı. Açılan 8 sandıkta da Ahmet Nur Çebi, rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. İlk 8 sandıkta sayılan 3249 oyun 1797'sini almayı başarın Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'nın 550 oy önünde bulunuyor. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı. 10 oy ise geçersiz ya da boş çıktı. İlk 8 sandığın sonuçları şu şekilde:

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

(Bozhan Memiş/İHA)

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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