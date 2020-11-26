Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz" - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz"

26.11.2020 18:05

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile pazar günü oynanacak derbide sarı-lacivertli rakiplerini yenerek siyah-beyazlı takımın da şampiyonluk yarışının içinde olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile pazar günü oynanacak derbide sarı-lacivertli rakiplerini yenerek siyah-beyazlı takımın da şampiyonluk yarışının içinde olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, Fenerbahçe'nin medya tarafından şampiyon ilan edildiğini söyledi.

Beşiktaş'ın yarış dışı kaldığı yönündeki algıyı yıkmak istediklerini söyleyen Çebi şunları aktardı:

"Sezon başından bu yana Fenerbahçe bazı medya mensupları tarafından transferleri nedeniyle sezon başında şampiyon ilan edildi. Bu hafta maçı kazanarak bunun böyle olmadığını ve Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz. Yapılan transferler, fiyatlarıyla ve adetleriyle bir takımın sezon başında şampiyon ilan edilmesini gerektirmiyor. Bazı medya mensuplarının bu anlamda tutumunun yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Son maç oynandığında ve son düdük çaldığında matematiksel olarak şampiyon ilan edilir. Bu algıyı yıkacağız. Bu yüzden bu maç çok önemli. Fenerbahçe bu senenin şampiyonudur, Beşiktaş iyi transfer yapamadı ve yarışın içinde olmayacak algısını yıkmak en büyük arzumuz."

Beşiktaş'ın uzun yıllardır Kadıköy'de derbi galibiyeti alamaması ile ilgili bir soruya başkan Çebi, "Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu pazar günü böyle bir başlangıç olacağını hissediyorum. Beşiktaş, hocasıyla, oyuncusuyla iyi bir takım. Bu bir motivasyon olur mu hiç aklıma gelmedi. Futbolcuların bunu bildiğini sanmıyorum. Motivasyon olarak değerlendirilebilir ama böyle bir motivasyona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon ilan edilen bir takım ve bu sezon hiçbir şey yapamayacağı söylenen bir Beşiktaş olması, futbolcular adına en büyük motivasyon olacaktır. Futbolcular zeki insanlardır ve burada ne anlatılmak istendiğini görüp vazifelerini yerine getirecektir." diye cevap verdi.

"Umarım hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur"

Karşılaşmayı yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Türkiye'deki en önemli konulardan birisi derbiler. Taraftarların keyif aldığı, daha çok önemsediği mücadeleler. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Rekabet sahalarda, dışarıda ise dostluk olacak. Bütün başkanlar olarak bunları vurguluyoruz. Bu tür derbilerde hakem konusu öne çıkar. Yine bu maçla ilgili bir hakem konusu var. Genç bir hakem var. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Maç bittikten sonra hakem konularının gündem dışında kalmasını diliyorum. Genç hakemleri destekleyen bir başkan olarak bunları defalarca söyledim. Gelecek hakem arkadaşın, Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için şu anda hiçbir önemi yok. Ben maçın sonucunda hakemin başarısını tartışırım. Umarım hakemin başarısının tartışılmadığı bir maç olur. Hataların olmadığı ve konuşulmadığı bir maç olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Beşiktaş'ta bu sezon Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le ilgili konuşan Çebi, "İkisi de profesyonel futbolcular. Bu şekilde kazanmış olmamız bizim için yeterli. O dönem Beşiktaş forması giyiyorlardı ve maçın galibi Beşiktaş oldu. Geçmişte bunu yapmış olmalarının tekrar yapıp yapmayacağını maç oynamadan göremeyiz." ifadelerini kullandı.

Derbiye özel bir galibiyet primi belirlemediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Özel bir galibiyet primi olmayacak. Maç bittikten sonra zaman zaman yöneticiler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu verdiğimiz primler oluyor ama maçlardan önce futbolcuları motive etmek için prim verdiğimiz doğru değildir." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Şampiyon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 'Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu kamuoyuna göstermek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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