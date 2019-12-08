Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu

6 saat önce

Süper Lig'in 14'üncü haftasında bu akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu, System.String[]

Süper Lig'in 14'üncü haftasında bu akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah beyazlılara bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi.


Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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