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Ahmet Nur Çebi, futbolcular ve teknik heyet ile buluştu
6 saat önce
Süper Lig'in 14'üncü haftasında bu akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 14'üncü haftasında bu akşam Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah beyazlılara bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi.
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