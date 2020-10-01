Ahmet Nur Çebi: Pandemi ve TFF limitleri yüzünden engebeli bir yolda ilerliyoruz - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Pandemi ve TFF limitleri yüzünden engebeli bir yolda ilerliyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi ve TFF'nin limit çemberinden ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ahmet Nur Çebi: Pandemi ve TFF limitleri yüzünden engebeli bir yolda ilerliyoruz, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi ve TFF'nin limit çemberinden ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kulüp dergisinin Ekim sayısında camiaya seslenen Başkan Ahmet Nur Çebi, transferleri yaparken kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesinde olduklarını vurguladı. "Bırakmam Seni" kampanyasına gösterilen ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiasına müteşekkir olduğunu ifade eden Çebi'nin dergideki açıklamaları şu şekilde:

"Desteğiniz açısından çok değerli iki ayı geride bıraktık. Ağustos ve eylül aylarında iki büyük kampanya yayını gerçekleştirdik. Her zamanki gibi sonsuz katkınızla 'Bırakmam Seni' kampanyasını en yukarılara taşıdınız. Zorlu geçen bu sıkıntılı dönemde göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiası adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi sıra, hep beraber başarıya odaklanmakta.Geride bıraktığımız bu zorlu altı ayda, birçok kurum ekonomik sıkıntılar yaşadı. Buna karşın, yeni sezon öncesi birçok önemli markayla sponsorluk anlaşması imzaladık ve kulübümüze finansman desteği sağladık. Bu denli sıkıntılı aylarda kulübümüze olan desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza buradan ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim.Birlikte yola çıktığımız ilk sezona başladık. Gerek artık hayatımızın bir parçası olan pandemiden gerekse TFF'nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Çevremizi saran limit çemberinden ötürü Beşiktaş'ın yararına olabilecek en ufak ihtimali bile göz ardı edemezdik. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi.En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın.Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir. Altyapıdan çıkaracağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından sağlanacak gelirlerden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Bu doğrultuda, Beşiktaş Futbol Akademisi'ni, bu işin ehline, değerli hocamız Mehmet Ekşi'ye emanet ettik. Geleceğimizi, geçmişimizin himayesi altında yetiştireceğiz. İnanıyorum ki bu yatırımımız, uzun vadede Beşiktaş'ın yarınlarına ışık tutacaktır.Fiziken desteğinizi hissedemediğimiz bu günlerde, manevi olarak bizimle olduğunuzu bilmeye oldukça ihtiyacımız var.

Birlik oldukça başarı da kaçınılmaz olacaktır."


Ahmet Nur Çebi: Pandemi ve TFF limitleri yüzünden engebeli bir yolda ilerliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Ağustos, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Pandemi ve TFF limitleri yüzünden engebeli bir yolda ilerliyoruz - Son Dakika Spor

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