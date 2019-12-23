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Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe...
6 saat önce
Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik" - İSTANBUL
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