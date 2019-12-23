Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe... - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe...

6 saat önce

Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü.

Ahmet Nur Çebi:

Ahmet Nur Çebi: "Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik" - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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