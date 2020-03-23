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Ahmet Nur Çebi: "İki sezon birleşmez, lig bu haliyle tescil edilebilir"
6 saat önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. Kulüpler Birliği toplantısında play-off, play-out gündeme geldi ancak ben buna karşıyım! Play-off ve play-out oynanabiliyorsa ligde kalan maçlar da oynanabilir" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:24
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