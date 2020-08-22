Ahmet Nur Çebi: "İndirim alamadığımız futbolcularımız var" -2- - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "İndirim alamadığımız futbolcularımız var" -2-

- Ahmet Nur Çebi: "İndirim alamadığımız futbolcularımız var" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Mevut kontratları iptal etmek veya revize etmekten başka çare görmüyorum" Mevcut kadroda bulunan maliyeti yüksek birçok futbolcunun indirim taleplerini kabul etmediğini açıklayan Beşiktaş Başkanı...

- Ahmet Nur Çebi: "İndirim alamadığımız futbolcularımız var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Mevut kontratları iptal etmek veya revize etmekten başka çare görmüyorum"

İSTANBUL - Mevcut kadroda bulunan maliyeti yüksek birçok futbolcunun indirim taleplerini kabul etmediğini açıklayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yollarımızı ayıralım talebimiz yeterli görülmedi. Hatta bir çoğu; 'Biz böyle kontratı hayatımız boyunca yakalamayız' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta 2020 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulundan memnun olmadığına dair çıkan haberleri yalanladı. Çebi, "Yönetici arkadaşlarımdan memnunum, çalışıyoruz. Ağır konuları üstlenmiş durumdayız. Yönetimi beğenmediğimiz ve seçime gideceğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Kombine satamıyoruz"

Korona virüs nedeniyle kombine satamadıklarını hatırlatan Çebi, "Satmayı da doğru bulmuyoruz. Fakat Beşiktaş'a destek olmak isteyen olursa banka hesaplarımız ortada. Oraya gönderebilirlerse teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Kredi sözleşmeleri Beşiktaş'ın yaşamını idame ettirmesine engel"

"Mevcut olan bankalarla yapılmış olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'ın yaşamını idame ettirmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz" diyen Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu çalışmalar devam ediyor. Umarım en kısa zamanda Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilecek bir yapılandırmaya gidilecektir. Ama şu an 9-10 ay olmasına rağmen bunu yapamadık. Ümit ediyorum birkaç ay içerisinde bunu yapacağız."

"Maliyetleri yüksek futbolcular var"

Yıllık ücretlerinde indirip talep ettikleri futbolcuların çoğundan olumlu geri dönüş alamadıklarının altını çizen Başkan Çebi, "Maliyetleri yüksek futbolcular var ve kendilerine indirim talep temize rağmen yüzde 99 indirim alamadığımız futbolcularımız var. Geçmişe yönelik indirimi de gelecek sezon ile alakalı sözleşmelerle ilgili de indirimi kabul etmediler. Yollarımızı ayıralım talebimiz yeterli görülmedi. Hatta bir çoğu; 'Biz böyle kontratı hayatımız boyunca yakalamayız' dediler. Bunu bizde oluşturduğu handikap; bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. En önemlisi transfer limitimiz 30 milyon Euro'ya düşmüş durumda. Kulüpten ayrılan futbolcuların yerine futbolcu koyma şansımız bile yok. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kadrodan giden olmadıkça yenilerini nasıl alacağız? Mevut kontratları iptal etmek veya revize etmekten başka çare görmüyorum" diye konuştu.

"Alt yapıyı Mehmet Ekşi'ye emanet ettik"

Alt yapı konusunda da önemli çalışmalar içinde olduklarını dile getiren siyah-beyazlıların başkanı, "Özümüze, gençlere dönmek durumundayız. Sergen Hocamızdan destek istedik. 'Altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum?' dedi. Çok haklı. Dün eski kaptanlardan Mehmet Ekşi ile el sıkıştık. alt yapıyı tamamen ona teslim ediyoruz. Sergen hocayla koordineli çalışacaklar" dedi.

"Turu atlarsak önümüz açılacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacakları müsabaka hakkında da görüşlerini aktaran Çebi, "Önemli bir maç. Bu turu atlarsak önümüz açılacak. Umuyorum maçı alacağız. Siyasi anlamda polemikler söz konusu. Biz spor kulübüyüz. Çıkacağız, üzerimize düşeni yapacağız. Dış İşleri Bakanlığı'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize katkı verdiğini de söylemek zorundayım. PAOK başkanına da futbolun bir kardeşlik olduğunu, onların da siyah beyaz olduğunu, kartal amblemleri olduğunu, birçok konuda birleştiğimizi ifade eden mektubu da bugün göndereceğiz. Biz efendi gibi çıkar maçımızı oynarız. Biz cesuruz, bize bir şey olmaz. Biz 11 kişi gider, görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda çok var, hallederler" açıklamasını yaptı.

Ahmet Nur Çebi: İndirim alamadığımız futbolcularımız var -2-

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'İndirim alamadığımız futbolcularımız var' -2- - Son Dakika Spor
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