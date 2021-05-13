Ahmet Nur Çebi: "İzmir'e 2 kupayı almak için gidiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bayramda bir araya geldi. İzmir'e 2 kupayı almak için gideceklerini ifade eden Çebi, takımın moralinin çok iyi olduğunu söyleyerek "Takıma ve teknik ekibe sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, Razaman Bayramı'nın ilk gününde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, burada açıklamalar yaptı. Ligin son haftasında Göztepe deplasmanında kupayı kaldırmak istediklerini ve ardından da İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade eden Çebi, takıma ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a olan güvenini yineledi.

"Karagümrük şampiyon olmuş gibi sevindi"

Bayramlarda temennilerin güzel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Tabii ki bu tür dönemler çok konuşulan ve yorumlar yapılan bir dönem değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Birisi sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar, şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında, yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki, düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi ne idi. Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedenini bilmiyorum. Ben herhangi bir konu bilmiyorum, merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler" ifadelerini kullandı.

"Malatya hiçbir zaman 'averaj takımı' olmaz"

Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor. Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor. Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Malatyaspor hiçbir şekilde 'averaj takımı' olmaz. Malatya şehrinin yıllar boyu üzerinde averaj takımı yükünü taşımak istemez. Malatyaspor'un Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatya'nın hiçbir şekilde 'Averaj takımı' olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum. Biz de önemli bir virajdayız. İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Göztepe, Türkiye'nin en önemli camialarından birisidir ve onların da, kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Hakemlerden en çok biz zarar gördük"

Hakem kararlarıyla ilgili de yorum yapan Çebi, "Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade eder. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum. Galatasaray maçında hakemin verdiği bir karar var hocamız da 'Süpermen nasıl gördü' diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer birçok şeyi üst üste koyabilirsiniz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş'ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Umarız ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. 'Hakemdir, insandır' yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman 'Hatadır' diyor musunuz?" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Hocamız bize moral verdi"

Önlerinde sadece bir 90 dakika kaldığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "1 maç sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Ben buraya, takıma ve hocaya moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Yönetici arkadaşlarım da bugün daha moralli. 'Takmayın kafaya başkanım, biz 2 kupayı birden alıp geleceğiz" dediler" dedi. Sakatlıklarla ilgili olarak da konuşan Çebi, "Sakatlık, bu işin fıtratında var. Başka takımlarda ligin başında oldu, bizde de bu dönemde yaşandı. Geride kalanlar, sakatlıkları olan arkadaşlarının mücadelesini hatırlayarak mücadele edecekler" diye konuştu. Çebi, şampiyonluk konusunda da takıma her zamankinden daha fazla prim verileceğini de sözlerine ekledi.

"Yusuf Günay'ın başka işi mi yok"

Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın yaptığı 'Takipçisi olacağız' açıklamasıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden. Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatte işimiz maçı almak. Malatyaspor'un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat" dedi.

"Bugünlere getiren hocama ve futbolcularıma teşekkür ediyorum"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın moralinin çok iyi olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi" dedi. 2 maçlık mağlubiyetle ilgili olarak "Bunları bekleyip beklemememizin önemi yok diyen Çebi, "Biz ümit etmiyorduk ama futbolun içinde bu var. Başından bu yana yorumcular bizim bu noktada olacağımızı beklemiyordu. Burada olmayacağımızı ümit edenler vardı. Bunu bitirdik bir kere ve buradayız. Bu takım için neler söyleniyordu, şimdi başka şeyler konuşuluyor. Ben futbolcularıma ve hocama, bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Sezon başı konuşulanlara bakınca, şimdiki durum nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsanlık vicdanlı ve adaletli olmayı gerektirir. Bu temel kuraldır. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Kimsenin mabedinde sevinmeyiz"

Beşiktaş olarak yasalara ve kurallara uymak zorunda olduklarını ve bu duruma hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Çebi, "Şampiyon olduğumuz takdirde tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Göztepe karşısında şampiyonluk elde etmemiz halinde, sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası, Göztepe'nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Ama herhalde, Karagümrük'ün soyunma odasında sevindiği gibi, futbolcular da soyunma odasında sevinebilir. Ama aleni şekilde sahanın ortasında bayrak dikmenin peşinde değiliz. Başkasına nazire olsun diye yaşamıyoruz. Türkiye Kupası Finali'nde kupa gelecek zaten. Orada da yaşanması gerekeni yaşayacağız ama abartmayacağız" dilerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL