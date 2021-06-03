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Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi: "Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi: "Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz"

03.06.2021 18:10
Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi:

Son dakika gündem haberi: TFF ile Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin dün açıklamış olduğu kararlarla ilgili, "Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

TFF ile Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin dün açıklamış olduğu kararlarla ilgili, "Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sona erdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıda yeni sezon harcama limitleri, yabancı kuralı, yayıncı kuruluş ile ilgili ödemeler ve rezerv lig ile ilgili görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu'nu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolundaki her türlü sorunların tartışıldığı ve birçok kararın buradan çıktığını belirterek, "Bugün toplantılardan birini gerçekleştirdik. Konulardan en önemlisi bizim onayımız alınmadan yapılan açıklama. 6, 8 ve 14 ile yabancı sınırlandırılması, sahada 8 futbolcunun oynaması şeklinde. Ligden düşme ve katılacak takımların sayısından dolayı toplantı yaptık. Pazartesi saat 14.00'te toplantı yaparak kendilerine görüşlerimizi ileteceğiz. Bizi dinleyeceklerini, kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz. Türk futbol takımlarına verilen bir uygulama ve limitler var. Bunlar çerçevesinde yüzde 15 ve 30'luk süreçleri geride bıraktık, Israrcı olduğumuz konu vardı. Geçen seneden kaybettiğimiz ülke puanı ve bu sene Avrupa'da yarışacak takımların ülke puanına katkı sağlaması için daha başarılı bir süreç yaşaması gerekiyor, marka limiti adına. Pandemiden dolayı limitlerimizde hoşgörü ile önümüzün açılması ve transferlerin yapılması için talebimizi ilettik ve kurul bizi dinledi. Haklılar, bazılarımız bankalardan kredi alıyor. Almayanlar da zor durumda kalıyor. Bankaların bize verdiği limitler var. Ancak o sene bu sene değil, garip bir sene. Ülke puanı açısından ve pandemiden kaynaklanan nedenlerle kulüplerin yaptığı yüksek kontratlardan mevcut yönetimlerin sorumlu olmadığı kontratlar var. Özetlersek limitlerimizin gevşetilmesi, yabancı sayısında bizim görüşümüz tam alınmamışken açıklanması ve üçüncüsü de küme düşme ile ilgili konu var. Kulüpler Birliği'nin başkan vekilleri olarak son derece huzurlu çalışıyoruz. Hepsi başarılı. Yayıncı kuruluşla ilgili bitmeyen sıkıntılar var. Sürekli indirim ve bize yapılacak ödemelerde indirim talebi zor durumda bırakıyor. Bununla ilgili kararlı olduğumuzu izah ettik ve TFF'ye bildirdik" dedi.

AHMET AĞAOĞLU: "YAYIN GELİRLERİ 1 NUMARALARI SORUN"

Çebi'nin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise tartışılan konuların ve alınan kararların bağlantılı olduğunu ifade ederek, "Yabancı sınırlamasındaki amaç ne? Türk futbolcularının yetişmesi, daha fazla Türk oyuncularının kulüplerinde süre alması. Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz oyuncuyu ben örnek vereyim; FIFA listesinde gelen bir oyuncudan bahsedeyim, Hakan Yeşil. A takımda 10 dakikadan fazla süre almamış futbolcuyu sahaya sürmen mümkün mü? Sürersiniz belki şansınız yaver gider o da çok düşük. Rezerv ligin oluşturulması gerek bunu ifade ettik. Bu oluşturulmadan, rekabet içerisinde yetişmesini sağlamadan dönüp yabancı sayısına sınırlama getirilmesi gerçekçi değil. Limit de gelirlerle bağlantılı. Limit tahsis ederken gelirlerde özellikle naklen yayın gelirlerinde 4'te 1 oranında. Bundan 3 sene önce 600 bin Euro'ydu 3 puana para. Bugün 180 bin Euro'ya düştü. Gelirleriniz sabit, ödemeler artıyor. Limit tahsis edilirken bu defa tabii ki ilk başta anlaştığımızda 550 milyon Dolar civarında olan bir naklen yayın geliri bugün itibariyle 220 milyon Dolar'a düşmüş durumda. Neredeyse yüzde 60 erimiş. Özellikle kulüplerimizin gelir kalemlerinde yüzde 80, 90 gibi paydayı teşkil eden naklen yayın gelirlerindeki ciddi düşüş kulüplerimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Bu ciddi ve 1 numaraları sorun. Bunu çözmek zorundayız. O bağlamda TFF ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki hafta içerisinde karar verebilecek konuma geleceğiz. Kulüplerden sürekli olarak Avrupa kupası maçlarında başarılı olalım puanlar kazandıralım isteniyor. Gelirlerimizin 3'te 2'sinin yok olduğu ortamda bunu hangi bütçeyle nasıl başarabileceğimizi ifade ederlerse rahatlama söz konusu olacak. 3 sene önceki gelirlerimizin 3'te 1'ini alıyoruz. Bunun da herkes tarafından bilinmesi lazım. Bunun en büyük sıkıntısını Anadolu kulüpleri çekiyor" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ: "BİZİMLE BERABER DURUM NETLEŞMEDEN KARARIN ALINMIŞ OLMASI ÜZDÜ"

TFF ile kulüplerin ilişkileri konusuyla ilgili soruya cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Federasyonun temsil ettiği temsil konusu Türk futboludur. Onu da bizler temsil ediyoruz. Bizim onlarla uzlaşmamızın söz konusu olmaması lazım. Bizim menfaatlerimizin uygulanabildiği bir tarzı benimsemek lazım. Biz TFF'ye karşı kulüpler değiliz. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Türk futbolu için doğru olan şeyler çıksın istiyoruz. Biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alınarak yapıldığı bir toplantı talep ettik. Oradan çıkan sonuçları göreceğiz. Bizim bu durumumuz pazarlık algılanmasın. Bizimle beraber durum netleşmeden kararın alınmış olması üzdü, tedirgin etti. Bugün bunu aştık. Küme düşme durumu da konuşulacak. Hem fikir olunarak alınmış kararlar değiller. Biz buna itiraz ettik. Tekrar konuşalım dediler. Tekrarın anlamı istediğimiz gibi mi olacak onu söyleyemeyiz" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi: Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz

Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi: 'Kararı gözden geçireceklerini düşünüyoruz' - Son Dakika Spor


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