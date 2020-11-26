Ahmet Nur Çebi: Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok

26.11.2020 16:42
Ahmet Nur Çebi: Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Herkesin yaptığı tek bir şey var; şampiyon olayım, büyük başkan diye alkışlanayım, benden sonra gelen de ne yaparsa yapsın.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Herkesin yaptığı tek bir şey var; şampiyon olayım, büyük başkan diye alkışlanayım, benden sonra gelen de ne yaparsa yapsın. Alkış isteyen başkan ve yöneticilerin oluşturduğu kötü durumun tartışmasını yapıyoruz. Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok" dedi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, etkinlikte konuşma yaptı. Gelen soru üzerine kulüplerin batması gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Başkan Çebi, " Süleyman Demirel'e 'Devlet batıyor' demişler, 'Devlet batmaz' demiş. Spor kulüpleri de batmaz. Yük olmaktan vazgeçmemiz lazım. 'Enkaz aldım' dememek gerektiği şeklinde yaklaşım vardı. Geçmişi konuşmamamızı istemiyorlar geçmişte görev yapanlar. Doğal olarak onlar da geçmişten kötü almışlar. 'Geçmişi kimse konuşmasın' denilerek, geçmiştekileri rahatlatarak eve gönderiyoruz. Önce geçmişi konuşacağız. Konuşmazsak çözüm bulamayız. Ukrayna'dan voleybolcu getirip, 500 bin Euro ödüyoruz. Konu futbol ama futbol dışındaki branşlardan da darbe yiyoruz. Paralar basıyoruz ve bunu da futbol şirketlerinden finanse ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ZAMANDA HER ŞEY TERS GİTTİ""75 milyon TL gider var, 25 milyon gelir var amatörlerde; 50 milyon fark var" diye sözlerini sürdüren Çebi, şunları kaydetti: "Faizleri yok kabul edemezsiniz. Yapılması gereken tek bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanına, spora değer veren bir Cumhurbaşkanı olması çok büyük bir şans, bankalara da teşekkür edelim. Burada oturuyorsak o bankalar bize destek verdiler. Kimse kimseye kuruşunu vermezken verdiler. Artık bu iş bitti. Daha fazlasına hakkımız yok. İşimizi kendimiz çözeceğiz. Devlet Karayolları takım kurmuş. Parayı nereden veriyorsun; Karayolları'ndan. Bankalar takım kuruyorlar, parayı Hazine'den koyuyorlar. Bu da bizleri ister istemez onların yanında rekabete itiyor. Biz de parayı basınca futboldan parayı alıp yiyoruz. Yediklerimiz yetmiyor, üstüne borçlanıyoruz, borçlara da faiz işliyor. Amatörlere devletin desteği gerekir. Bu bizi aşıyor. Devletin verdiği bu desteği de, stopaj iadelerini alıyorduk, devletimizin, milletimizin çocuklarına harcıyorduk. O iadeden bize tekrar verilmesi lazım. Seyirci desteği yok. Spor Bakanımıza da söyledim; 'Bize borç verin, biz bunu 4-5 senede iade edelim.' Mantık ve mantalite doğru. Sporcu vergisini ödemeli. Pandemide bu vergilendirme 1 sene ötelensin isterdim. Amatörlere verilen destek 1 sene daha devam etsin. En çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda her şey ters gitti.""KENDİMİZE ÇEKİDÜZEN VERMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

UEFA'nın pandemi dönemindeki tavrını eleştiren Ahmet Nur Çebi, "Nisan mayısta parasını alamamış, feshetmiş. UEFA'ya gitmiş, UEFA, 'Parasını vereceksin' diyor. 'Pandemi mücbir sebep sayılmaz' diye bize yazı geldi. Kendisi 'Pandemi var' diye kesinti yapıyor. Bazı spor mahkemelerinin sporcu sendikası gibi hareket etmeleri zarar veriyor. Spor kulübü olmayan yerde kim, nerede spor yapacak ve para kazanacaklar? Herkesi iyi düşünmeye davet etmek istiyorum. Bu dönem kulüpleri hırpalama zamanı değil. 'Bu kredi bize yetmez' dediğimde, Cumhurbaşkanı 'Bunun sonu gelmiyor' dedi. 'Sürekli sizin finansal sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz ama bitmiyor' dedi. Herkesin yaptığı tek bir şey var; şampiyon olayım, büyük başkan diye alkışlanayım, benden sonra gelen de ne yaparsa yapsın. Alkış isteyen başkan ve yöneticilerin oluşturduğu kötü durumun tartışmasını yapıyoruz. Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok" dedi.

- İstanbul

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Şampiyon, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Kendimize çekidüzen vermekten başka çaremiz yok - Son Dakika Spor


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