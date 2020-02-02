Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün dergisine yaptığı açıklamada, ligde yapılan hakem hatalarına dikkat çekerek, "Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir" dedi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Çebi, finansal olarak karşılarına çıkan problemlerle mücadelelerini sürdürdüklerini aktararak, "Beşiktaşımızın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak amacıyla şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarımızla bir bütün olarak çıktığımız bu yolda üçüncü ayımızı geride bıraktık. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin Kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Harcama limiti seviyesi çalışmalarımızı sekteye uğrattı"



Takım harcama limitlerinin olması gerekenden çok daha düşük seviyelerde hesaplandığını belirten Başkan Çebi, "Futbol Takımımızın Süper Lig'de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan yüzde 31.5'lik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı" ifadelerini kullandı.



"Kritik maçlardaki hatalarda VAR'a gidilmemesi art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir"



Başkan Çebi, ligde yapılan hakem hatalarından birçok kez olumsuz etkilendiklerini belirterek, "İlk yarı boyunca hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir. Sezon boyunca maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"Şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır"



Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluğa inandıklarını aktaran Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş'a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya'ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır." - İSTANBUL