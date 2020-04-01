Ahmet Nur Çebi: Kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi: Kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz

6 saat önce

"Sağlık, spordan önce gelir""Taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum""Süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum"İSTANBUL,- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın her noktasına yayılan koronavirüs...

Ahmet Nur Çebi: Kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz, System.String[]

"Sağlık, spordan önce gelir"

"Taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum"

"Süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum"

İSTANBUL,- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın her noktasına yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi. Ne yazık ki ne spordan ne de çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin Nisan ayı sayısında koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiğini ifade eden Çebi, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve dünyanın her noktasına yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da yapılan toplantıda, tüm branşlardaki liglerimizde karşılaşmalar süresiz olarak ertelendi. Ne yazık ki ne spordan ne de çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için de vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. Unutmayın ki sadece kendimizden değil, çevremizde bulunan insanlardan da sorumluyuz" diye konuştu.

"SAĞLIK, SPORDAN ÖNCE GELİR"

Beşiktaş olarak bütün sorumluluklarını yerine getirdiklerinin altını çizen Çebi, "Sağlık, spordan önce gelir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, virüsle mücadele konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Çalışanlarımıza ve sporcularımıza evlerinde kalmalarını, sporcularımıza kendilerine verilen sportif programları uygulamalarını ilettik. Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız. Yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evlerinde kalması gerek. Onları önemsiyoruz ve üzerimize düşen yardımları da yapmak için görev halindeyiz. Dışarı çıkamayacak olan üyelerimize yardımcı olmak adına bir haberleşme ağı kurduk. Üniversiteli Beşiktaşlılarla birlikte onların ihtiyaçlarını bizzat gideriyoruz. Kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiğini, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda üniversiteli genç kardeşlerimizi aramalarını tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle UNIBJK'li gençlere de destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE ATLATTIĞIMIZDA TÜM BU KONULARIN DAHA DOĞRU ŞEKİLDE KONUŞULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kulüp başkanları olarak birlik ve beraberliğin önemi üstüne konuştuklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Mevcut şartlar altında kulübümüzün yarıştığı branşlarda liglerin kaderinin nasıl belirleneceği konusunda bir netlik bulunmamakta. Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Ülke olarak süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI, ELZEM DURUMLAR HARİCİNDE EVDE KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Çebi sözlerini şöyle noktaladı: "Son olarak, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:21 Kaynak: DHA

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