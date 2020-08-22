Ahmet Nur Çebi: "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var" - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyledi.

Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyledi.

Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbol takımının maliyetlerine değinerek, "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. İki yıllık sözleşmeleri olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 oranında futbolcularımız var. İndirim talebimiz kabul görmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim." dedi.

Maliyeti yüksek futbolculara yaptıkları yolları ayırma teklifinin de kabul görmediğini vurgulayan Çebi, "Geçen sene indirim talebi kabul görmedi, gelecek sene için indirim talebi kabul görmedi. Mali durumlarımız yeterli değil gerekçesiyle yolları ayıralım talebi de kabul görmedi. Hatta 'bu kontratı hayatımız boyunca bulamayız, devam etmeyi düşünüyoruz' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek." diye konuştu.

Harcama limitlerinin 30 milyon avrolara düştüğünü hatırlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 30 milyon avrolarla kulübümüzden ayrılanların yerine yenisini koyma şansımız yok. Halletmeye çalışıyoruz. İndirim yapmayan ve sözleşmelerinden vazgeçmeyenlerin 40 milyon avroluk maliyeti varken, bize tanınan limit 30 milyon. Transfer limitlerinin yarattığı yük ve sıkıntı halen devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam ediyoruz. Gidenler olmadıkça yerlerine nasıl alacağız? İndirim yapmadıkları müddetçe yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap."

"Başka takım bunu nasıl yapıyor ben bilemiyorum" diyen Çebi, "Biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmekten ya da indirim yapmaktan başka çarem yok. Bunu realize edeceğime inanıyorum. Çabuk olamıyoruz. 3 milyon avroluk oyuncu gönderdiğimizde 3 oyuncu almak gibi bir mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıda Mehmet Ekşi dönemi başlıyor

Futbol takımında öze dönmeleri gerektiğini belirten Çebi, altyapı için kulübün eski futbolcusu Mehmet Ekşi ile el sıkıştığını söyledi.

Altyapı için Sergen Yalçın'dan da destek istediklerini anlatan Çebi, "Sergen hoca 'altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Dün eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz. Plan ve projelerini basın toplantısıyla anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılandırma konusu

Bankalar Birliği ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma konusuna değinen Çebi, şunları söyledi:

"Bankalar Birliği ile yapılan mevcut sözleşmelerin Beşiktaş'ın idame ettirilmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Umarım en kısa sürede Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini rahatlıkla yapabileceği yapılandırmaya gidilecektir. 9-10 ay olmasına rağmen bunu yapamadık. Ümit ediyorum birkaç ay içinde yapacağız. Mali anlamda rahatladığımız, hepimizin huzurlu olduğu, az faiz ödediğimiz yapılanmayı mali genel kurulda çözüp, önünüze geliriz."

PAOK başkanına mektup

Çebi, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maç öncesi dostluk mesajı verdi.

PAOK'u geçmeleri halinde önemli bir mesafe kat edeceklerini anlatan Çebi, "Son zamanlarda siyasi anlamda fazla polemik oluyor. Biz spor kulübüyüz, çıkacağız görevimizi yerine getireceğiz. Spor kardeşlik demektir. Kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, futbolun kardeşlik olduğunu, PAOK'un da siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi taşıdığını, bunlarla birleştiğimizi, bunları paylaştığımızı ifade eden mektubu da bugün PAOK başkanına göndereceğiz." diye konuştu.

Gerilimlerle Beşiktaş üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çebi, "Biz cesuruz bize bir şey olmaz. Biz efendi efendi gibi çıkar oynarız. 11 kişiyiz ama arkamızda çok var. 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler, bize bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş bu virajı çok rahat dönecektir"

Yorgun bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Çebi, "Kovidin getirdiği, mali durumun getirdiği, taraftarın olmamamasının getirdiği, transfer limitlerinin önümüze koyulan sınırlamanın getirdiği büyük zorluklar içindeyiz. En güzel şey kampanyada verilen destek. Beşiktaş bu virajı çok rahat dönececektir. Emin ellerdeyiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla PAOK maçının şifresiz kanala alındığını hatırlatan Çebi, "Hükümetin ve devletin arkamızda olduğunu net şekilde görüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bakanınız, başkanınız, futbolcularınız, taraftarlarınız, kurul üyeleriniz hepsi beraber olunca her şey kolay olur. Emin olun gelecekte Beşiktaş'a güzel şeyler teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bırakmam Seni" kampanyasının manevi tarafını daha çok önemsediklerini kaydeden Çebi, "Kampanya manevi birliğimizin, beraberliğimizin de gündeme gelmesini ve bunların tekrar yeşermesini sağlayacaktı. Bunu başardık. Rakamdan ziyade bu bizim için çok önemliydi. Birlik beraberlik içinde olduğumuzu herkese gösterdik." şeklinde konuştu.

Çebi, mevcut yönetim kurulundan memnun olmadığı ve yöneticilerin değişimi için seçime gideceği yönündeki söylemleri de yalanladı.

Beşiktaş'ın 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:11

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi         
16:02
"Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı         
15:47
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü         
08:22
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi         
22:21
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 20:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi: "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei