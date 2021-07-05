Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar'da başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yapan Erol Kaynar, Radyospor'da transferdeki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamarda bulundu.

Erol Kaynar'ın konuşmasından satır başları:

"BEŞİKTAŞ'IN GERÇEK HEDEFİ BRUMA"

"Onyekuru gerçekten Beşiktaş'ın hedefi mi? Bilemiyorum. İyi bir oyuncu. Galatasaray'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bruma'nın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bruma, doğrudan kaleye giden bir oyuncu. Çok daha kararlı bir oyuncu. Onyekuru değil, Bruma Beşiktaş'ın gerçek hedefi. Erdal Torunoğulları, PSV ile şu anda bağlantılı. Ayrıca Luuk de Jong ile de Beşiktaş ilgileniyor. Erdal Torunoğulları bu konuda da bağlantıya geçti.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Beşiktaş'ın şu anda forvetteki birinci opsiyonu halen Diego Costa. Diego Costa'dan kesin karar vermesini bekliyordu Beşiktaş. Halen pazarlıklar sürüyor. Çin'den astronomik bir teklif gelirse diye korkuyorum ama oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

"GEDSON FERNANDES İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ"

Beşiktaş Diego Costa'ya imza parası vermek istemiyor. Yıllık kazanç konusunda limitleri biraz daha yükselterek Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Diego Costa, Beşiktaş'ın isteği. Larin kalsa bile Beşiktaş 2 tane forvet alacak. Bunlardan birinin Costa olacağını düşünüyorum. Gedson Fernandes, Sergen Yalçın'ın beğendiği oyunculardan birisi. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi konusunda devreye girdi. Bunu da doğrudan biliyorum."