Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlerken yaşadığı kaza sonucunda dirseği kırıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlerken yaşadığı kaza sonucunda dirseği kırıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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