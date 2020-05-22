Ahmet Nur Çebi'nin ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci test sonucunun negatif olduğu belirtildi. Yönetim kurulu üyelerinin test sonuçlarının da negatif çıktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Dr. Tekin Kerem Ülkü imzasıyla yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır."