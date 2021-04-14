Ahmet Nur Çebi: Sahaların kalitesi Türkiye'de genel bir sorun haline gelmiştir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un Erzurum'da yaşadığı sakatlığı hatırlatarak, "Sahaların kalitesi Türkiye'de genel bir sorun haline gelmiştir. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çözüm arayışlarımıza federasyonun da destek olacağını hissediyorum. Keşke bu sorunları daha önceden çözmüş olsaydık" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ve HDI Sigorta arasındaki iş birliği ile ilgili Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'un sakatlandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında zeminin etkisine dikkat çeken Başkan Çebi, şunları söyledi:

"Futbolcumuz Cenk Tosun, Erzurum'da talihsiz bir sakatlık yaşadı. Futbolcumuzun sağlığı ve geleceği bizim en önemli önceliğimizdir. Cenk'in sakatlanması, bir yandan da şampiyonluk yolunda başıımıza gelen sıkıntılı bir durum oldu. Sakatlığın sahanın iyi bakılmaması nedeniyle yaşanmış olması bizi daha çok üzmüştür. Bu sakatlık olayı Erzurum'da yaşandı ama başka sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Kulüpler Birliği Vakfı'nda birçok sorunla uğraşırken bir de üstüne bu eklendi. Beşiktaş olarak saha bakımı konusunda görevimizi eksiksiz yapıyoruz. Stattan sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar başımızı öne eğdirecek bir olay yaşamadık. Sahaların kalitesi ve bakımı, kulüplerin hassasiyet göstermesi gereken bir konu haline geldi. Erzurumpsor için yapılacak yardım gecesiyle ilgili bir gündem oluştu, yanlış anlaşılmalar oldu. Her ne kadar Erzurumlular doğru bir tavır göstererek bu yardım gecesini ertelemeyi uygun gördülerse de ne yazık ki stat zeminiyle ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Sahaların kalitesi Türkiye'de genel bir sorun haline gelmiştir. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çözüm arayışlarımıza federasyonun da destek olacağını hissediyorum. Keşke bu sorunları daha önceden çözmüş olsaydık.""MUSTAFA CENGİZ'DEN CEVAP GELMEDİ"Başkan Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyeliğinden istifası konusunda ise şöyle dedi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifa etme nedeni olarak da alınan kararları göstermiştir. Hangi kararlardan rahatsızlık duyduğunu kendisine sordum, bir cevap gelmedi. Biz icraat yapıyoruz. Spor yasası ve MHK çalıştayı gibi konularda çalışmalar yürütüyoruz. Kulüp başkanları, kaybedilen maçlardan sonra sorumlu olarak hakemleri görmüş ve bunu ifade etmişlerdir. Bunu zaman zaman biz de yapıyoruz. Hakemlerin kötü yönettiği maçlarda kulüp başkanlarının canlarının çok yandığını biliyorum. Mustaafa Cengiz bey de bu duygularla bu konuşmayı yapmış olabilir. Şunu söylemek istiyorum; onlardan daha çok biz mağduruz. Mağdur olmaya da devam ediyoruz. Umarım bu mağduriyetler ortadan kalkar. Kulüp başkanlarının maçların ardından hakemleri eleştirmediği günleri görmeyi inşallah Allah bize nasip eder."