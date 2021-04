Ahmet Nur Çebi: Şampiyon biziz

"Çok konuşmayla, icraatta başarılı olunmuyor"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluk ekip işidir. Ekibim, yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte inandık. Beşiktaş camiasının da buna inanmasını istiyorum. Ben 13'üncü sıradayken de bunu söyledim. Şimdi lideriz yine söylüyorum. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bunu sezon sonunda görecektir" dedi. Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.Şampiyonluğun takım işi olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından geriye düştüğü algısının yapılasını doğru bulmuyorum. 3 puan öndeyken algılar yapıldı. 6 puan geride olanların şampiyon biz olacağız demelerine tepki vermiyorlar. 6 puan geride olanların şampiyon olma ihtimalleri konuşulurken, avantajımızın görmemezlikten gelinmesini doğru bulmuyorum. Ben arkadaşlarım, yöneticilerim, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bu vizyonumuzdan, ahlaki yapımızdan geri durmuyoruz. Yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluk ekip işidir. Ekibim, yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte inandık. Beşiktaş camiasının da buna inanmasını istiyorum. Ben 13'üncü sıradayken de bunu söyledim. Şimdi lideriz yine söylüyorum. Gönlümde, kafamda, hesaplarımda değişen bir yok. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bunu sezon sonunda görecektir. Ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlara düşme hattındaki takımlar vardı. O takımların vermiş olduğu mücadeleyi rakiplerimizle yapacakları maçlarda da vereceklerinden şüphem yok, tereddüt etmiyorum. Onların da puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Benim hesaba kattığım bir kurgudur" ifadelerini kullandı."ÇOK KONUŞMAYLA, İCRAATTA BAŞARILI OLUNMUYOR"Özellikle medyada 'Beşiktaş şampiyonluğu elleriyle verdi' şeklinde algı oluşturulduğunu ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Çebi, "Bu bizim camiamıza zarar vermek adına yapılıyor. Ancak camiamız bunları çok fazla kaale almasın. Bunların arkasında başka hesap, kitaplar olduğunu bilmelerini istiyorum. Çok konuşmayla, icraatta başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim az konuşarak ya da konuşmayarak her türlü mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Bizim az konuşmamız, mücadele vermediğimiz anlamına gelmez. Beşiktaş'ın menfaatini korumak adına; namusu, onurlu, şerefli şekilde fazlasıyla çalışıyoruz. Camiamızın bu konuda tereddüdü olmasın" diye konuştu. "HAKEM HATALARININ SÖYLENMESİ, TFF VE MHK HAKKINDA TEREDDÜTLERİMİZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"TFF ve MHK'nin bir takımın şampiyon olmasının hesabını yaptığına inanmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yanlış idare edilirse yanlış, iyi idare edilirse iyi deriz. Hakem hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK hakkında tereddütlerimiz olduğu anlamına gelmez. Bunu hissettiğimiz an zaten gereğini yaparız" dedi."DÜŞME HATTINDAKİ ÇOK TAKIM ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMLARI ZORLAYACAKTIR"Başkan Çebi, "Düşme hattındaki çok takım şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır" derken, şu ifadeleri kullandı;"İlginç bir sezon geçiyoruz. Pandemi süreci yaşanıyor. 21 takıma çıktık, fazla maç oynuyoruz. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman müthiş oyunlar, goller izlediğimiz birçok maç var Düşme hattındaki takımların can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan aldıklarını görüyoruz. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'in düşme hattında verdiği bir mücadele var. İlginç gelişmeler oyunlar. Düşme hattındaki çok takım şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır. Bu maçlardan başarıyla çıkanlar kümede kalacaktır, çıkamayanlar düşecektir. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, sporcunun zeki, çalışkan ve ahlaklı olanı önemli. Meslektaşlarınızın alın terine saygı göstermeyi, emeklerine değer verdiğinizi göstermenizi tüm futbol ailesinden önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu."BİZE ŞAMPİYON DEMEYE DİLLERİ VARMIYOR. 6 HAFTA SONRA ONLARA DA SÖYLETMEYİ BİLİRİZ"Takımın 13'üncü sıradayken de şampiyon olacağına inandığını vurgulayan Çebi, şöyle konuştu: "Beşiktaş köklü kulüptür. Yıpratılması yönünde yapılanların saygı görmeyeceğini söylemem gerekir. Biz 3 puan önde ve lideriz. Sezon başında küme düşeceğimizi söyleyenler oldu. Ben bu konuda 13'üncüyken beyan ettim şampiyon olacağız diye. Ben inanıyordum, yöneticilerimin şampiyonluk istediğini biliyordum. Hocanın takıma olumlu yansıdığını biliyordum. Futbolcularıma güveniyordum. Şu anda Beşiktaş'a zarar vermek adına yapılan bir operasyondur. Bunun başka söylemi olamaz. Bizim dışımızda 3 puan önde olan takım kim olursa olsun, şampiyon ilan edilmişti. Bize şampiyon demeye dilleri varmıyor. Biz bekleriz, 6 hafta sonra onlara da söyletmeyi biliriz.""ORTADA BİR ŞEY VARSA BA FERMUARINI AÇAR VE SÖYLER"Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sorulan Çebi, "Ba, iyi tanıdığım, transferinde emeği olduğum birisi. Onurlu, gururlu, başarılı bir futbolcu. Dünkü olay beni gerçekten şaşırttı. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey varsa Demba Ba ağzının fermuarını açar ve söyler. Ama ilginç bir durum. Dembe Ba varsa bir şey söyler. Yoksa da söylemeli. Camiaları zan altında bırakmamalı" diye konuştu. "ABOUBAKAR BİZİM FUTBOLCUMUZDUR, ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE BİZİMLE DEVAM EDECEKTİR"Aboubakar hakkında çıkan haberlerin kendisini rahatsız ettiğini belirten Çebi, "Beni rahatsız eden bir konuydu ama futbolcunun yıpranmaması için konuşmadım. Aboubakar art niyeti olmayan, naif futbolcularımızdan birisi. Kontratını ben yaptım. Camiamım bu konuda bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene de bizimle devam edecektir. Kontratta yer alan opsiyon hakkı Beşiktaş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan alabileceğinin fazlasını almıştır. Ben oyuncunun hakkının yendiğini gördüğümde müdahale edecek bir başkanım. Aboubakar, Beşiktaş istediği taktirde burada devam edecektir. Aboubakar'lı da Aboubakar'sız da oyuncularımız Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya yeterler. Bizde çok hakkı var. Bu konuya nokta koyalım. Futbolcularımızı yıpratmaya yönelik davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Tepkimiz kimsenin anlamayacağı kadar sert olur. Herkes haddini bilsin, uzak dursunlar" dedi."BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUNA, HOCASINA 1 AY BİLE BORCU YOK"Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki görevinden dolayı Beşiktaş'a zaman ayıramadığı yönünde çıkan söylentilere de cevap veren Çebi, "Oradaki görevimin içindeki sorunların hepsi aynı zamanda Beşiktaş'ın da sorunları. Ben Beşiktaş'a ayırdığım zamandan hiçbir şekilde kısıp Kulüpler Birliği'ne ayırmıyorum. Orada geçirdiğim zaman, uykum ve ailemden yaptığım fedakarlıktır. Oradan Beşiktaş Başkanı'nın herkes tarafından başkanlığa seçilmesi onur, gurur konusu olması lazım. Bu Beşiktaş için gurur kaynağı olmalı. Herkes Beşiktaş için harcadığım zamanı biliyor. Gitmediğimiz deplasman yok gibi. Herkes haklı olarak Covid'den kaçarken, ben yokmuş gibi mücadele ediyorum. Bunu yapanlar hiçbir şey bulamayınca saçma bir yerden geliyorlar. Fuzuli konuları kaale almak haksızlık olur. Beşiktaş'ın futbolcusuna, hocasına 1 ay bile borcu yok. Son 10 senedir, 6 ayan 4 aydan aşağı inmezken. Nereden nereye geldiğimiz ortada. Kulüpler Birliği'ne başkan olmadan önce 2 ay geriden geliyorduk. Geldikten sonra günübirlik gidiyoruz. Demek Ki daha fazla vakit ayırıyoruz" diye konuştu."BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASININ BİZE SADECE NEFES ALDIRDIĞINI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili gelen soru üzerin Çebi, şöyle konuştu: "Bankalar Birliği konusunda çok emeğimiz var. O günde söyledim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tıkanmış olan futbolun önünü açtı. Şu anda yapılan sözleşmenin bize sadece nefes aldırdığını söylemek zorundayız. Daha çok dikkat etmek gerekiyor. Lisans yönetmeliklerine dikkat etmek gerekiyor. Har vurup, harman savurmak söz konusu olmayacak. Biz de kulüplerimizi daha düzgün yönetiriz.""5-10 TAKIMA PASTAYI BÖLMELERİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"Avrupa Süper Ligi'ne ilk tepkiyi kendilerini gösterdiğine dikkat çeken Çebi, "UEFA köklü bir kurumdur. Bugüne kadar organizasyonu başarıyla getirdiler. Futbolun içinde rakipler yoksa, 5-10 takıma pastayı bölmelerini doğru bulmuyoruz. Avrupa futbolunu kalkındırıp, dünya futbolunu geri götürecek uygulamada geri adım attılar" ifadelerini kullandı."BAŞARILI OLAN STADYUMA ÖDÜL VERİLSİN"Şampiyonluk yarışındaki takımlardan sadece kendilerinin kupada finalde olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, "Şu anda bir tek Beşiktaş kupa oynayacak. Bu da başarılı olduğumuzun 2'nci ispatı. Ekonomi basit. Gelir gider dengesinin içinde kalacaksınız. Kendinizi eziyet çekmeye alıştıracaksınız. Bu işler parayla olmuyor. En azından bu sene biz bunu başaracağız. Bu yaptığımız inşallah diğer takımlara ışık olur. Altyapıya önem verdiğimizi söyledim. Bizim milli takımımızın başarılı olması için de kulüp başkanlarının dikkatli şekilde katlanmayı bilmesi gerekir. Futbolculara milyonlarca Euro, TL verilirken, statlara yatırım yapılmaması... Örneğin Erzurum'da Cenk'in yaşadığı sakatlık. Hem Beşiktaş hem Cenk hem de Milli takım zarar gördü. Ben buradan bir öneri de bulunmak istiyorum. Başarılı olan stadyuma ödül verilsin. Birinci olana prim verilsin. Statların sağlıklı olmasına dikkat edilsin. Kolay bir durum değil. Cenk'i kaybetmek. Aboubakar'ın da sıkıntısıyla Larin'in tek kalması. Beşiktaş Kulübü bu futbolculardan ibaret değil. Onların yanındaki futbolcuların da kupayı kaldırmaya gücü yetecektir.""ROSİER VE GHEZZAL'IN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ"Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri ile gelen soruya cevap veren Çebi, "İkisini de takıma kazandırmak istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor ancak nokta koyduğumuz bir şey yok. Oyuncuların hepsi burada kalmak istiyor" dedi."BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ NE GEREKTİRİYORSA MÜCADELE VERİYORUZ"Fenerbahçe ve bazı takımların 1959 öncesindeki şampiyonluklar için yaptığı başvuru hatırlatılan ve kendilerini bu konuda nasıl bir yol çizeceği sorulan Çebi, "O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerektiriyorsa mücadele veriyoruz. Bazı stratejileri burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın nerede menfaati varsa orada konuşuyoruz" şeklinde konuştu."AYRICALIK TALEP ETMEYİZ"Gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçının gününde değişiklik yapılması için herhangi bir başvuruları olmayacağını söyleyen Çebi, "Fikstürün sonuna doğru her takım aynı sıkıntıyı yaşıyor. Kendimize ayrıcalık talep etmeyiz. 1 maç ertelendiğine birçok maçın etkilendiğini görüyoruz. Makul olanı yaptırdık. TFF'ye de teşekkür ediyorum. Bu buraya kadar yapılabilirdi. Sezon bitene kadar başka değişiklik olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı."TFF VE MHK'NIN BİR TAKIMIN BAŞARILI OLMASI ADINA TARAF OLDUĞUNA İNANMIYORUM"TFF ve MHK'nın bir takımın başarılı olması adına taraf olduğuna inanmadığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Hata yapan hakemleri de yapmayan haklerim de söylüyoruz. Ben kurumu ve kurulları ayrı yere koydum. Hakem hatalarını hoş görmek, kabullenmek mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Bunu dile getiriyoruz. Huzur ortamı içinde problemlerin ortadan kalkması için elimden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."ARTIK BEN DE SÖYLÜYORUM, ŞAMPİYON BİZİZ" Takımın erkenden şampiyonluk havasına girip girmediği sorulan Çebi, "Sanmıyorum, öyle bir hava yok. Böyle bir hava olmaması için elimden geleni yaptım. Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı derken 2 haftada yaratılan algıdan dolayı neler söylemeye başladık. Diğer rakiplerimize saygımızdan dolayı imtina ederken, artık ben de söylüyorum. Şampiyon biziz. Futbolcularımın da şampiyon biziz demesi beni mutlu edecektir. Diğer takımların motivasyonu umarım iyi oynadığımızdan kaynaklanıyordur. Az önce bir mesaj vermeye çalıştım. Tüm futbolcuların, birbirlerini emeklerine saygı göstermeleri gerektiğini söyledim. Umuyorum ki küme düşme hattında mücadele eden takımların da diğer rakiplerimizin maçlarında aynı istek ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum" diye konuştu."PANDEMİNİN YARATTIĞI BU ZARARI İSTEMEDEN DE OLSA TÜRK FUTBOLU OLARAK İLERİDE GÖRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"Altyapının başına Mehmet Ekşi'yi getirdiklerini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı: "U19 dışında turnuvalar, yarışmalar uygulanamıyor. Diğer yaş gruplarında maç oynamama durumu var. Maalesef pandeminin yarattığı bu zararı istemeden de olsa Türk futbolu olarak ileride görmek zorunda kalacağız.""LARİN SEVDİĞİM BİR FUTBOLCU"Bu sezon takımın gol yükünü çeken isimlerden birisi olan Cyle Larin için teklif gelip gelmediği sorulan Çebi, "Larin benim sevdiğim bir futbolcu. Saygılı, hürmetli, fedakar bir çocuk. Kiraya verildiği yere neredeyse oynatın diye üstüne para vermişiz. Bu çocuğumuz geldiğinde kucakladık, imkan verdik. Bu konuda hocamız teşekkür ediyorum. Larin ile ilgili teklif geldi, gelecektir. Sezon bitene kadar ne bu konuda konuşurum ne de gelen taleplere cevap veririm" diye konuştu."KAPIMIZ CENK'E HER ZAMAN AÇIK OLACAK"Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Cenk Tosun ile ilgili de Çebi, "Cenk önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar ancak toparlanacaktır. Everton ile nasıl bir gelişme sağlanacak bilmiyorum. Cenk ne zaman ben geldim diye kapıyı çalarsa, kapımız ona açık olacak" dedi."GEÇ OLSUN, GÜÇ OLMASIN"Son olarak Atiba Hutchinson ile gelen bir sorun üzerine, Ahmet Nur Çebi konuşmasını şöyle noktaladı:

"Atiba herhalde genel kurul üyesi olacak. Başkanlığa da aday olur. Onu rakip olarak görmeliyim. Başka rakibimiz yok. Erken şampiyonluk gelebilirdi. Yine olma ihtimali var. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar var. O maçlarda istekli, hırslı olmaları halinde biz iyi oyunumuza tekrar geri döndüğümüzde erken şampiyonluk ilan edebiliriz. ancak geç olsun, güç olmasın. Biz kendimizden eminiz."