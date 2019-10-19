Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım

Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı.

Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyelerine hitap ederek yönetim kurulu listesini tanıttı.

Salona büyük bir coşku eşliğinde eşiyle gelen Çebi, masaları tek tek dolaşarak kongre üyelerine selam verdi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de o zaman kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. 3 aday çıktık ve Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Onlar adına da sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek sahneye davet ederek üyeleri tanıttı. Gece, toplu fotoğraf çekimi ve Ankaragücü - Beşiktaş maçının seyredilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Geceden detaylar

Konuşma ve üyelerin tanıtımı


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok!
Karius ve Sophia Thomalla nişanlandı iddiası! Instagram pozu ortaya çıkardı Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny'nin pozisyonu tartışma yarattı Ersun Yanal, Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu Denizlispor maçı kadrosuna almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 21:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: Şartlar ne olursa olsun ben buradayım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]