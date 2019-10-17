Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti

Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti

1 saat önce

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar listelerini divan kuruluna teslim etti. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarandan olan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini sunduktan sonra siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini, listesinde bulunan isimlerle birlikte ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Nur Çebi'nin Seba'nın mezarını ziyaret edişi

Çebi'nin dua okuması

-Detaylar


Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
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