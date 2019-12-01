Ahmet Nur Çebi: Söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle...

"Omuz omuza yürüyeceğimiz uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi"

"Herkesin Beşiktaş'ı bir adım daha yukarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğine inancım tamdır"

İSTANBUL, - Ahmet Nur Çebi , "Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Aralık ayı dergisinde taraftarlara seslendi.

Zorlu bir yola çıktıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Çıktığımız zorlu fakat bir o kadar onurlu yolda iki aylık süreci geride bırakmak üzereyiz. İki ay bu uzun yolda kısa bir süre gibi görünse de ben ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarım her bir anımızı Beşiktaş'ımızın mevcut sorunlarının çözümü ile ilgili olmak üzere dolu dolu geçirdik" diye konuştu.

"OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİMİZ UZUN YOLDA YAPACAKLARIMIZ İÇİN BİZE GÜÇ VERDİ"

Siyah-beyazlı taraftarların başlattığı kampanya sonuçlarının inanılmaz olduğuna dikkat çeken Çebi, "Taraftarlarımızın başlattığı ve birlik, beraberliğe duyduğumuz ihtiyacın bir göstergesi niteliğindeki #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Kampanya boyunca desteğini esirgemeyen taraftarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İki katına çıkan satışlarımız, adına yakışır şekilde omuz omuza yürüyeceğimiz uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN BEŞİKTAŞ'I BİR ADIM DAHA YUKARIYA TAŞIMAK İÇİN ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİNE İNANCIM TAMDIR"

Yönetim kurulunda görev dağılımının yapıldığını ve herkesin görevini yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirten Çebi, "Beşiktaş'ı daha iyi günlere taşımayı hedeflediğimiz bu süreçte kasım ayında düzenlediğimiz yönetim kurulu toplantısı ile kurulda yer alan ekip arkadaşlarımın görev ve sorumluluklarını belirledik. Her biri kendi alanında başarılı ekip arkadaşlarımın görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine ve Beşiktaş'ı bir adım daha yukarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A KAVUŞMAK İÇİN BİZE VERDİĞİNİZ DESTEĞİN DE GÜCÜYLE İLERLEYECEĞİZ"

Kulüpte bulunan tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Çebi, "Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Kıymetli camiamızın Beşiktaş ile ilgili bizden beklediklerini biliyor ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Yeni yılda başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Çebi, "2019 yılını olumlu gelişmelerin devamını sağlayarak tamamlamayı, 2020 yılında ise bu başarının her alanda artarak devam etmesini ve daha güçlü Beşiktaş'a kavuşmayı temenni ederim" dedi.