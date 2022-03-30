Ahmet Nur Çebi: "Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık" - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi: "Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık"

30.03.2022 21:01

- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz" dedi.

- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde bu hafta oynayacakları Trabzon spor maçıyla ilgili olarak, "Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu ödül töreninin defalarca yapıldığını ve çok önemli bir uygulama olarak Türk spor tarihinde yerini aldığını söyleyen Çebi, "Faydalı olmuş, başarılı olmuş insanları tespit ediyorlar. Halkımızın takdirine sunuyorlar. Çok başarılı buluyorum" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün yaptığı toplantıyla ilgili olarak ise Çebi, "Gündem en son MHK ile ilgiliydi. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yayıncı kuruluşla ilgili ihaleleri kendi aramızda konuştuk. Gündem bu 2 maddeden oluşuyordu. Sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konuda açıklamasını yapacaktır. Onun söylemleri özet olacaktır" diye konuştu.

Başkan Çebi, son olarak bu hafta Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili, "Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyordur. Talihsizlikler oldu. Bu talihsizliklerin Trabzonspor maçında kırılacağını umuyorum. Beşiktaş başkanıyım, Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın da yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek, planımız, hedefimiz, arzumuz, isteğimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)

Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık
Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık
Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi: 'Trabzonspor maçını almak istiyoruz, kendimizi çok şartlandırdık' - Son Dakika


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