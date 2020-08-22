Ahmet Nur Çebi: Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak

"Yönetici arkadaşlarımdan memnunum""Bütçelerin 3'te 1'i ile nasıl başarılı olunabileceğini göstereceğiz""Koronavirüs sebebiyle kombine satamıyoruz""Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi zaten mümkün değil""Bir daha böyle bir kontrat yakalayamayız, dolayısıyla böyle bir şey düşünmüyoruz,...

Ahmet Nur Çebi: Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak, System.String[]

"Yönetici arkadaşlarımdan memnunum"

"Bütçelerin 3'te 1'i ile nasıl başarılı olunabileceğini göstereceğiz"

"Koronavirüs sebebiyle kombine satamıyoruz"" Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi zaten mümkün değil""Bir daha böyle bir kontrat yakalayamayız, dolayısıyla böyle bir şey düşünmüyoruz, biz buradayız dediler""Özümüze dönmek zorundayız""Beşiktaş bu virajı çok rahat dönecektir""Beşiktaş'a gelecekte güzel şeyler teslim edeceğiz"OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynanacak maçla ilgili, "PAOK ile önemli bir maçımız var. Mesafe alıp turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak, umuyorum ki maçı alacağız" dedi.Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2020 yılı 2'nci olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği 'Bırakmam Seni' kampanyasının birlik ve beraberlik için önemli olduğuna dikkat çeken Çebi, "Kampanya manevi birliğimizin beraberliğimizin de gündeme gelmesi tekrar yeşermesini sağlıyordu bunu başardık. Rakamdan ziyade bu bizim için çok önemliydi birlik beraberlik içinde olduğumuzu herkese gösterdik. İş insanlarının, taraftarlarımızın yaptığı destekler küçümsenecek destekler değil kampanya devam ediyor" diye konuştu."YÖNETİCİ ARKADAŞLARIMDAN MEMNUNUM"Yönetim kurulunda yer alan isimlerden memnun olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Sürekli yöneticilerim eleştiriliyor. Seçime gideceğim, kendilerinden şikayetçi olduğum söyleniyor. Bir kere daha vurguluyorum. Şu an için yönetici arkadaşlarımdan memnunum, çalışıyoruz. Epey ağır konuları sırtlanmış vaziyetteyiz. Böyle bir beklenti gereksiz. Böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu."BÜTÇELERİN 3'TE 1'İ İLE NASIL BAŞARILI OLUNABİLECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"Amatör şubeler için sponsor bulmaya çalıştıklarını belirten Çebi, "Basketbol bizim futbolda da yapmak istediğimizin başlangıcıydı. Birkaç sene içinde bu takımın çok başarılı olacağını, bütçelerin 3'te 1'i ile nasıl başarılı olunabileceğini inşallah göstereceğiz. Bu diğer branşlara da yansıyacaktır. Maliyetleri düşürecek çalışmalar yapıldı. Sponsorlar bulmaya çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Amatörlerin kulübümüze vereceği yükü ortadan kaldıracağımızı daha önce de söyledim. Amatör şubeleri kapatmak değildi bu. Kapatmak durumunda olabileceklerimizi, gelirlerini sağlayamadıklarımızı da daha evvel arz ettiğim gibi yönetici arkadaşlar kendi üzerlerine alarak bu hususta kulübün sırtındaki yükleri almaya çalıştılar. Bu da devam edecek" ifadelerini kullandı."KORONAVİRÜS SEBEBİYLE KOMBİNE SATAMIYORUZ"Koronavirüs pandemisi nedeniyle kombine satışı yapamadıklarına dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Maalesef koronavirüs sebebiyle kombine satamıyoruz. Satmayı da doğru bulmuyoruz. Ama Beşiktaş'a yardımcı olmak isteyenler varsa ilerde kombine almak kaydıyla kullanılmak üzere Beşiktaş'ın hesapları orada. Oraya para gönderirlerse memnun oluruz. Bize sadece teşekkür etmek düşer.""BEŞİKTAŞ'IN BU SIKINTILARLA YÜRÜMESİ ZATEN MÜMKÜN DEĞİL"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın tekrardan yapılandırmaya gitmesini beklediğini belirten Çebi, "Mevcut olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'ın hayatını idame ettirmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu her seferinde açıkladım. Çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini devam ettirebilecek bir yapılandırmaya gidilecektir. Şu anda 9-10 ay olmasına rağmen bugüne kadar bunu yapmadık. Birkaç ay içinde bunu yapacağız ve Beşiktaş'ı mali anlamda rahatladığı ve hepimizin huzurlu olduğu, az faiz ödediğimiz gibi konuları mali-idari genel kurula kadar halledip önünüze gelmiş oluruz. Aksi halde Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi zaten mümkün değil" dedi."BİR DAHA BÖYLE BİR KONTRAT YAKALAYAMAYIZ. DOLAYISIYLA BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ, BİZ BURADAYIZ DEDİLER"Kadroda yer alan bazı oyuncuların indirimi yapmaya yanaşmadığını dile getiren Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Maliyetleri çok yüksek, sözleşmeleri 2 yıl daha devam eden futbolcularımız var. Kendilerinden indirim talep etmemize rağmen yüzde 99 indirim alamadığımız futbolcularımız var. Suçlamıyoruz ama Beşiktaş camiasını bilgilendirmek benim görevim. Geçen sene ile ilgili indirim talebimiz kabul görmedi. Önümüzdeki seneyle ilgili taleplerimiz kabul görmedi. Yollarımızı ayıralım, mali durumumuz bunları karşılamaya yeterli değil talebimiz kabul görmedi. Hatta birçoğunun söylediği şu: 'Biz bir daha böyle bir kontrat yakalayamayız. Dolayısıyla böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz buradayız' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bunlar sırtımızda yük olarak 2 yıl daha devam edecek. En önemlisi transfer limitimiz 30 milyon Eurolara düşmüş vaziyette. Bu 30 milyon Eurolarla kulübümüzden ayrılmış olan futbolcuların yerlerine koymamız gereken futbolcuları bile koyma şansımız yok. Ama beceremeye, halletmeye çalışıyoruz. Ayrılan futbolcuların ardından, indirim yapmayan futbolcularla birlikte 40 milyon Euro ödememiz gerekiyor. Bize tanınan limit 30 milyon Euro. Kaldı ki gidenlerin yerine nasıl adam alacağız. Bunlarla ilgili sıkıntı içindeyiz. Transfer limitlerinin yarattığı sıkıntı devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam edeceğiz. Yani mevcut kadrodan giden olmadıkça yerine yenilerini nasıl alacağız bu bir handikap. Mevcut kadrodaki oyuncular indirim yapmadığı sürece yeni oyunculara nasıl yer açacağız bu bir handikap. Bunu camiayla paylaşmanın bir sakıncası yok. Bunu başka bir takım nasıl yapıyor, bilmiyorum. Biz Beşiktaş'ız, efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Burada ben başka çözüm bulamıyorum. Sadece mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem gözükmüyor.  Başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmek ya da indirim yapmaktan başka çarem gözükmüyor.""ÖZÜMÜZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ"Altyapıyı tamamen eski kaptanlardan Mehmet Ekşi'ye teslim ettiklerini söyleyen Çebi, "Özümüze dönmek zorundayız, gençlere dönmek zorundayız. Sergen Hoca'dan destek istedik altyapıdan futbolcu var da ben oynatmıyorum dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Dün eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz. Kendi plan ve projesini basın toplantısıyla anlatacağız. Önümüzdeki hafta PAOK maçından döndükten sonra açıklayacağız" diye konuştu."TURU ATLARSAK ÖNÜMÜZ BİRAZ DAHA AÇILMIŞ OLACAK"25 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak PAOK maçının önemine dikkat çeken Çebi, "PAOK maçımız var, önemli maç. Mesafe alıp turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak umuyorum ki maçı alacağız. Son zamanlarda fazla polemik söz konusu. Siyasi anlamda biz spor kulübüyüz, çıkacağız görevimizi yerine getireceğiz. Spor kardeşlik demektir. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun katkı verdiğini, ilgililerle görüştüğünü söylemek zorundayız. Özellikle dışişleri bakanımızın inanılmaz katkısı var. PAOK başkanına kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, futbolun kardeşlik olduğunu, PAOK'un siyah-beyaz olduğunu, kartal amblemi olduğunu, birbirimizle birçok konuda birleştiğimizi, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu da bugün göndereceğiz. Efendi gibi çıkar maçımızı oynarız. Korkutularak üzerimize bir baskı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Biz cesuruz,  bize bir şey olmaz. Biz 11 kişiyiz, arkamızda daha çok var. 11 kişi gider görevimizi yaparız, bize bir şey olursa arkamızda çok var hallederler. Bize bir şey kalmaz" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ BU VİRAJI ÇOK RAHAT DÖNECEKTİR"Zorlu bir dönemden geçtiklerini söyleyen Çebi, "Yorgun bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüsün, mali durumların, taraftarsız olmanın, transfer limitlerinde önümüze koyulan sınırlamaların getirdiği, büyük zorluklar içindeyiz. Burada en güzel şey kampanyada verilen destek. Birlik ve beraberlik mesajları… Beşiktaş bu virajı çok rahat dönecektir. Emin ellerdeyiz. Arkadaşlarım, divan kurulu üyelerimiz, başkanlarımız, kurullarımızı da herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah koronavirüsün olmadığı bir toplantıyı en kısa zamanda yaparız" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ'A GELECEKTE GÜZEL ŞEYLER TESLİM EDECEĞİZ"PAOK ile oynanacak karşılaşmanın açık kanala alınmasından dolayı teşekkürlerini ileten Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hükümetin ve devletin arkamızda olduğunu net bir şekilde görüyorum. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik çok önemli. Bakanımız, başkanımız, futbolcularımız, taraftarımız hepsi beraber olunca her şey daha güzel ve kolay oluyor. Beşiktaş'a gelecekte emin olun güzel şeyler teslim edeceğiz. Bir gün gideceğiz, gittiğimizde en azından değerli üyelerimizle birlikte bu camia yıllar boyu ayakta kalacaktır. Artık bundan sonra özellikle benimle ilgili, söylenecek olan yalan, yanlış şeylere, iftiralara hiçbir şekilde cevap vermeyeceğimi, haddini aşanlarla da mahkemede hesaplaşacağımı buradan söylemek zorundayım. Bizi bırakın arkadaşlar, özellikle muhalefetteki bazılarına söylüyorum. İşimizi yapalım. Seçim zamanı, genel kurul geldiğinde ne istiyorsanız yapın. Sosyal medyada sabah akşam, abuk subuk yazılarla insanlara hakaret edecek tarzda ve yalan yanlış şeylerle Beşiktaş taraftarının hareket etmemesini rica ediyorum."


Ahmet Nur Çebi, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak - Son Dakika Spor
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