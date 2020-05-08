Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de kamp kurdu:

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 aydır tam gün mesai yaparak futbolcularla fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi. Siyah beyazlı takımın başarısı için tam gün mesai yapan ve aynı zamanda yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini aşma noktasında girişimlerde bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önemli fedakarlıkta bulunduğu ifade edilerek, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi futbolcularla mesafeli şekilde tek tek konuşarak fikir alış verişinde bulundu. Kimseye baskı yapmadan düşüncelerini sordu" denildi.



Bazıları destekledi, bazıları reddetti



Göreve geldiklerinden bu yana her zaman siyah beyazlı kulübün menfaatleri doğrultusunda kararlar aldıklarını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin futbolculara yeni sezon ve pandemi nedeniyle düşüncelerini sorduğu belirtildi. Siyah beyazlı yöneticiler, Çebi'nin görüş alış verişi yaptığı futbolcular arasında duruma olumlu yaklaşan da olumsuz yaklaşan da olduğunu aktardı. Çebi'nin "Hatta ne gerekiyorsa yaparız diyen futbolcularımız da bulunuyor. Kontratımız var, bu da bizim son kontratımız olabilir, indirim düşünmüyoruz sözlerini sarf eden oyuncu ile da karşılaşıyoruz" dediği bildirildi.



'Koronavirüs salgını, işleri içinden çıkmaz hale getirdi'



Önümüzdeki yeni sezonun çok zor olacağını ileri süren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin siyah beyazlı futbolcularla yaptığı toplantıda, "Koronavirüs pandemisi olmasa dahi yüksek ücretleriniz bulunuyor. Bunları revize edelim diyorum, kaldı ki; koronavirüs olayı ekonomik durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Ayrıca bu sorun sadece Beşiktaş'ın değil, diğer kulüplerin de düşünceleri bu şekilde. Tüm dünya kulüplerinin böylesi kötü durumla karşı karşıya bulunduğunu bilmeniz gerek. Kulüpler yoksa sizler de yoksunuz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Öte yandan siyah beyazlı futbolcular, yeniden başlayacak sezonun hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla devam ettiler.



