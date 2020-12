Ahmet Nur Çebi: VAR, var olsun diye oraya konulmadı

"İhtiyacımız olduğu dönemde TFF zerre kadar yanımızda olmadı"

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve divan üyelerinin yazılı sorularına cevap verdi.Pandemi döneminde TFF'nin kulüplere sağladığı hiçbir şey olmadığını belirten Çebi, "İhtiyacımız olduğu bu dönemde TFF zerre kadar yanımızda olmadı" dedi.Kulüpler Birliği konusundaki eleştirisini de dile getiren Çebi, "Kulüpler Birliği, kulüplerin birbirleriyle çekiştiği bir yer haline gelmiş. Umuyorum orası da kulüplerimizin hakları için birlikte yürüdüğümüz bir yer olur" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan alacakları için UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurduğunu söyleyen Çebi, Avcı'nın Trabzonspor'da hocalık yaparken Beşiktaş'tan para almasının doğru olmadığını düşündüğünü ve anlaşacaklarına inandığını belirtti.Son zamanlarda çok tartışılan VAR konusuna da değinen Çebi, "VAR, var olsun diye oraya konulmadı" diye konuştu.Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında yayıncı kuruluşta "X hoca" şeklinde konuşulmasını da kınadı ve "Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına X diye hitap edemez. beIN yetkililerinin gereğini yaptığını görmek istiyoruz" dedi.Ahmet Nur Çebi'nin Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma şu şekilde: "İHTİYACIMIZ OLDUĞU DÖNEMDE TFF ZERRE KADAR YANIMIZDA OLMADI""Bu dönemde TFF'nin yanımızda olması gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmamışlardır. Hatta UEFA, FIFA nezdinde yaptığımız girişimler haksız fesihle giden futbolcularımızın yarattığı duruma TFF'nin girişimleri olmalıydı. Maalesef olmamıştır, olmuşsa da sönük kalmıştır. Türk futbolu için bir zayiat söz konusudur. UEFA ve FIFA futbolcu sendikası gibi davranıyor, bu davranışlarından rahatsız oluyoruz. Pandemi başladığında UEFA yetkililerinin mali konularda kulüplerimize süre tanınması, anlayışlı davranması konusunda açıklamaları olmasına rağmen verdikleri kararın arkasında olmadıklarını gördük. Pandeminin mücbir bir sebep olmadığını yazarak mahkeme kararı göndermişlerdir. Gelirlerimizden yüzde 15 kısacaklarını söylüyorlar. Pandemi varmış.""HASTANEDE YATAN YÖNETİCİM VAR""Yönetim kurulu üyelerimiz çalışıyor, emek veriyor. Bana eşlik ettiler, maçlara gittiler. Şu an hastanede bile olan var. Bizler mücadele ederken, insanlar evde kalıp korunurken ne kadar risk altında olduğumuzu göz önünde bulundurmalarını istiyorum.""KULÜPLER BİRLİĞİ, KULÜPLERİN ÇEKİŞTİĞİ YER HALİNE GELMİŞ" "Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri de birbirleriyle mücadele halinde. Sanki kulüplerin birbirleriyle mücadele ettiği yer haline gelmiş. Umarım bu da kısa sürede değişir. Sanıyorum oradaki hava, içinde bulunduğumuz zor durumdaki yılgınlığın, yorgunluğun sonucudur. Haklarımızı ve hukuklarımızı beraberce koruduğumuz yapıyla orada yürümeyi inşallah Allah nasip eder.""YAYINCI KURULUŞ PANDEMİDEN DOLAYI İNDİRİM TALEP EDİYOR""Yayıncı kuruluş açıklama yaptı. Kulüpler Birliği ve TFF de açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş pandemiden dolayı indirim talep ediyor, bunu doğru bulmuyoruz. Uyumlu olmayı istiyoruz ama maalesef onların da anlayışlı olmadığını görüyoruz. Umarım kısa sürede sürtüşme biter. Aramızda olan tartışmaların bize fayda getirmeyeceğini biz de biliyoruz.""BANKALAR BİRLİĞİ İLE YENİ ANLAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR""Cumhurbaşkanımıza, bankalarla yapılan sözleşmelerin bizi zor durumda bıraktığını ilk izah edenlerden birisiyim. Dikkat ve hassasiyet göstermeyen yöneticilere ağır ceza verilmesi konusunda bir yasa olması gerektiğini söylemiştim. Cumhurbaşkanımız, 'Bunu gözden geçirin. Spor yasasıyla bir daha tekrar etmesin' demişti. Böylece bir çalışma başladı. Yöneticilerin yapmış olduğu zayiatlardan mesul olmasını istiyoruz. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmenin Beşiktaş'a nefes aldırmayacak seviyede olduğunu ifade ettim. Bunun değişmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar içinde bulunduğumuz sözleşmenin verdiği aşırı yükü kendi imkanlarımızla aştık. Bunun sürekli olamayacağını herkesin kabul etmesi gerekir. Bazı arkadaşlar 'Güçlü başkan, yönetim versin' diyorlar. Kötü niyetli davranmayı bırakın, seçim zamanı ne haliniz varsa görün. Eski başkanın dediği gibi, 'Hodri meydan.' Sandık orada.""TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRIRKEN BEŞİKTAŞ'TAN PARA ALMAK NE KADAR DOĞRU?" "Futbol takımının eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile 12 milyon liralık ve 3 yıllık olmak üzere toplam 36 milyon liralık sözleşme imzalanmış. Kendisiyle görüşeceğiz. Federasyona başvurup UÇK'da (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) dava açtı. Uzlaşı içinde olacağımızı ümit ediyorum. Kendisinden agresif tavır görmediğim için teşekkür ediyorum. Şu an 5-6 milyon liraya hocalık yapıyorsunuz. Trabzonspor'u çalıştırırken Beşiktaş'tan para alması doğru değil diye düşünüyorum. Burada 12 milyonluk kontrat var. Hocamızın hak ettiği bir şey varsa verelim ama yakışan bir şey olsun.""VAR, VAR OLSUN DİYE ORAYA KONULMADI""VAR sistemi faydalı olması için konuldu ama maçları yöneten hakemleri hataya sürüklediğini görüyoruz.VAR sistemini ve genç hakemleri desteklediğimi söylemiştim. VAR faydalı. Doğru kullanmak arzusuyla yapıyorsanız Türk futboluna adalet getireceğinden, az hata getireceğinden şüphem yok. Hakemlerimizin hata yapmadığı yerde VAR'ın çağırıp hata yaptırdığı yerde soru işareti yaratılması kafamızı meşgul ediyor. TFF'den ve Merkez Hakem Kurulu'ndan ricam; VAR'a yakışır, ihtiyaç nedenlerine uygun yönetilmesini sağlamalarıdır. VAR, var olsun diye oraya konulmadı, işe yarasın diye oraya konuldu. Maçı doğru yöneten hakeme hatalı kararlar verdiren VAR'a hayır diyoruz.""HİÇ KİMSE BEŞİKTAŞ'IN HOCASINA X DİYE HİTAP EDEMEZ""Dün bir yayında hocamızla ilgili 'X' ifadesi kullanılmış. Orada bu ifadeyi kullanan kişiyi kınıyorum. Yayıncı kuruluşa da bu hususta hata yapanlara dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına X diye hitap edemez. Kimse hocama X diye hitap edemez.""ALANLAR VERENLER KAVGASI BAŞLAMIŞ""Kendi yönetimimde eskiden görev almış isimler de var. Bu arkadaşlara Beşiktaş'a katkı vermemesini söyleyenler var. Bu nasıl hırs, sana ne. Artık camianın alanlarla verenleri birbirinden ayırt etmesi gerektiği zamanı geldi. Şu an yaşadığımız kavganın alanlarla verenler arasında olduğu net ortaya çıkmıştır. Alanlar ve verenler kavgası başlamıştır. Kimlerin kazanacağı malum, gerçek Beşiktaşlılar kazanacak. Beşiktaş'a yardım edenler, maddi ve manevi verenler kazanacak. Art niyetleri bir kenara bırakalım. Seçim zamanı yapanla yapmayanı ayırt edecek genel kurul üyelerimizin olduğunu biliyoruz. Bindirilmiş kıtalarla işimiz yok. Bindirilmiş kıtaların bu işe yetmeyeceğini değerli genel kurul üyeleri zaten gösterdi.""SEN BOYKO-ARAS NİYE ALINDI DİYE SORDUN MU?" "Gökhan Töre neden alındı diye soru var. Sen Boyko niye alındı, Aras niye alındı sormadın bugüne kadar. Bu transferleri tek başımıza yapmadık. Sonuçta Gökhan Töre tercihinin yanlış olduğunu da düşünmüyorum. 2 haftadır sakatlığı olan bir futbolcumla alakalı sorulan soruda art niyetin devam ettiğini görüyorum. Aynı kişi, 'Taşıma su ile değirmen dönmez. Ne gibi tasarruf tedbirleri aldınız, bunları göremedik' demiş. Taşıma suyla değirmen, taşıdığınız su kadar döner. Bağışta bulunan arkadaşlardan gelen gelirlerle kulübü ayakta tuttuk. Kulübe faydası olmayanlarla bunları konuşmanın anlamı yok. Emek verenlerin yaptıklarını küçümseyenler var, eski yöneticiler var 'Verme, niye veriyorsun' diyen. Bu nasıl hırstır, sana ne ya. Şu anda yaşadığımız kavganın alanlar verenler kavgası olduğu net şekilde ortaya çıkmıştır. Ama gerçek Beşiktaşlılar kazanacak. Her gün aklı bu kulüpte olan binlerce insan var. Benim vardı da verdim bu kulübe, onlar olmadan destek verdiler. Benimkinin yanında onların verdikleri daha değerli.""ONUNLA (VIDA) 7 KEZ GÖRÜŞTÜM""Teknik kadroyla zerre kadar temas halinde değilim bu konularda. Futbol otoritesi gibi davranan birisi değilim. Hiçbir zaman yapmadım bunu ve bundan sonra da yapmayacağım. Bir insanın, daha iyi bilen birine akıl vermesi kadar mantık dışı bir şey olamaz. Benim burada futbolcularımı eleştirmemi beklemeyin. Parasını isteyene garezim yok, hakkıdır ama onlara bu sözleşmelerle hak etmediğini verenlerle hesabım var. Bu futbolcuyla (Vida) 7 kez oturdum, görüştüm. 'Pandemi döneminde yabancı sayısını artırın, kenarda oturan futbolcular var, faydalanmak istiyorum' diye TFF'ye söyledim. Eski sözleşmelerle ilgili beni eleştirme hakkınız yok, doğru değil.""GHEZZAL VE ROSIER'İN KULÜPLERİ OYUNCULARI SON GÜNE KADAR BİZE VERMEDİLER""Ghezzal ve Rosier'i neden daha evvel almamışım... Bu oyuncular iyi futbolcular ama kulüpleri ısrar etmemize rağmen son güne kadar bize vermediler. Ben bu çocuklara güvendiğim için son güne kadar sabretmek zorundaydım. Geç oldu, kayıplarımız oldu ama temiz oldu. Bu arkadaşların geç gelmesinde ne gibi bir menfaatim olabilirdi ki? Ben zaten parasını sezonluk veriyorum. Son gün kulüpleri alabilirsiniz dediler. Bunun sebebi ben değilim.""RUIZ, BEŞİKTAŞ'A İHANET EDEREK GİTTİ"

"Ruiz'i biz göndermedik, kendisi gitti ve gitmeye hazırdı. Biz git demedik. Dükkan kapalı, pandemi var, izah ediyoruz ama ben anlamam diyerek gidiyor. Beşiktaş'a ihanet eden bir futbolcu üzerinden başkana hakaret ediliyor. Ben ayakta kalacaksam, camianın gücüyle ayakta kalacağım. Borçlar net şekilde açıklandı. Daha da artması muhtemel, rakamı ekleyerek ifade ettik. Bu konuda da haklı çıktık ve hepsi başımıza geldi."