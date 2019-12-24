Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk raporları açıklandı. Raporlarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de basın toplantısında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Ayrıca Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya tedbirsiz sevk edilen isimler arasında yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada PFDK sevkleri şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 24. 12. 2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Adnan Dalgakıran'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Erdal Torunoğulları'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın Fatih Terim'den "Zorlu" göndermesi Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:10 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:10 Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:10 Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:19:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]