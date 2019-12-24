Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
6 saat önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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