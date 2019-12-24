Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
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