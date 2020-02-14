Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

TFF, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamaları, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı ise Alanyaspor maçındaki 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

TFF, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamaları, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı ise Alanyaspor maçındaki 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.


Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sosyal medya ve internet sitesindeki açıklamalar, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ise Alanyaspor maçındaki 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçe Kulübü de, Kırklarelispor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yapılan sevkler şu şekilde:


"Fenerbahçe Kulübü'nün 11.02.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe -GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Aytemiz Alanyaspor Kulübü görevlisi Teoman Eriş'in 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Beşiktaş Kulübü'nün 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor
Arda Turan, Urawa Reds ile görüşme halinde Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]