- Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
İSTANBUL - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Seçimi sonucunun ilanından sonra Başkan Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçildi.
Resmi sonucun ilanından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.
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